Bărbatul care va reprezenta România la Mister Europa: Nu e vorba doar de frumuseţe, ci şi de talent, mentalitate şi şarm FOTO

GALERIE FOTO Bătălia pentru titlul de Mister Europa 2021 a început! Prestigiosul concurs, care e acum la etapa votul publicului, reuneşte tineri frumoşi şi talentaţi din toate colţurile continentului. Din 53 de candidaţi, 24 au fost selectaţi să fie ambasadori ai ţării pe care o reprezintă. Pentru Romania lupta aradeanul Andrei Patcău (25 de ani), proaspat absolvent de masterat în teatru, la Timişoara.

„Sistemul a fost de casting. De bază sunt actor, am terminat şi un master, anul trecut, şi am zis, de ce nu, hai să încerc şi pe partea asta de modeling. Am găsit castingul şi m-am înscris. Am trimis tot ce era de trimis, poze, filmări, despre talent, abilităţi, tot ce ştim să facem. Aşa am fost selectat”, a declarat Andrei Patcău.

Finala pe o insulă exotică din Oceanul Indian

Din cei 24 de tineri, care au mai ramas în concurs, doar 12 vor ajunge in marea finală, care va avea loc în ultima săptămână din octombrie, în Mayotte - o insulă exotică în Oceanul Indian. Competiţia va fi difuzată în toata Europa.





„În perioada 23-30 octombrie se va filma pe insula Mayotte şi se va face face o mini-serie de şapte episoade. Câştigătorul va fi anunţat într-o gală, care va fi transmisă în direct de televiziuni. Transportul îl asigurăm noi, dar restul e plătit de organizatori. Mă aştept la o concurenţă destul de mare, sunt concurenţi foarte talentaţi, dar voi da tot ce am mai bun. La Mister Europa nu e vorba doar de frumuseţe. Trebuie să prezentăm un look cât e poate de atrăgător, dar în acelaş timp nu este vorba doar de aspect, ci şi de talent, mentalitate, şarm. Cred că ”, a mai spus Patcău.

„Rampă de lansare pentru tinere talente”

Sportiv şi dezinvolt, cu aptitudini muzicale şi coregrafice, Andrei a colaborat cu Teatrul Naţional Timişoara, la cinci spectacole. Dar se visează actor în Franţa.





„Premiul nu este în bani. Se vrea o rampă de lansare pentru tinere talente. Vin din toate categoriile. Premiul este de fapt o notorietate, o deschidere către televiziuni. Eu vreau să mă stabilesc în Franţa şi este exact rampa de lansare de care am nevoie. Mereu am avut o deschidere către cultura şi limba franţuzească. Viitorul meu este acolo. Vreau să devin actor în Franţa”, a mai afirmat Andrei Patcău.