Atenţie, motor! Cinema City redeschide cinematografele în România. Ce filme puteţi vedea în următoarea perioadă

Pe 27 mai 1896, în România se difuza prima proiecţie cinematografică. Iată că aproape 125 de ani mai târziu, freamătul revine, emoţia creşte: de această dată datorită regăsirii unui vechi prieten drag, marele ecran care revine acum la viaţă.

Din 27 mai 2021 porţile Cinema City se redeschid pentru toţi aceia care au aşteptat cu nerăbdare să-şi reia locul în fotoliul lor confortabil de cinema, cu o cutie de popcorn în mână şi cu inima deschisă pentru a porni în noi aventuri de neuitat.

Cinema City a mizat şi mizează pe cele mai importante trenduri cinematografice, precum IMAX, 4DX sau VIP.

Exact ca într-o producţie de mari proporţii şi Cinema City reintră în acţiune: 27 de multiplexuri cu 242 de săli de cinema din 20 de oraşe îşi deschid uşile, în timp ce peste 40,000 locuri sunt pregătite pentru a face faţă entuziasmului iubitorilor de cinema.

Cele mai bune filme au nevoie de cel mai bun loc să vezi un film

„Nimic nu se compară cu senzaţia unică pe care o ai atunci când luminile se sting, iar tu eşti gata să te pierzi într-o poveste captivantă, strângând la piept o pungă de popcorn sau mâna persoanei cu care mergi la film, adâncit confortabil în fotoliul comod în timp ce sunetele puternice şi lumina caldă te învăluie şi te poartă într-o nouă lume de neuitat. Sala de cinema este şi va fi în continuare cel mai bun mod de a trăi un film la intensitatea potrivită, de a da frâu liber imaginaţiei şi de a regăsi alături de alţi cinefili bucuria împărtăşită de a visa. Aşa că pregăteşte-te, următoarea perioadă îţi aduce o serie magnifică de noi lansări de filme cu care te poţi delecta în deplină siguranţă, profitând din plin de cea mai bună experienţă cinematografică la Cinema City”, transmit cei de la Cinema City.

Prima săptămână la film aduce filme premiate, filme fantastice, de comedie şi acţiune: direct de pe covorul roşu al Premiilor Oscar: Nomadland (3 premii Oscar pentru cel mai bun film, cea mai bună actriţă, cel mai bun regizor), Another Round (Oscar pentru cel mai bun film străin, cu Mads Mikkelsen) iar, de la Pixar, Soul (Oscar pentru cea mai bună animaţie)

Filmul românesc răspunde şi el chemării Marelui Ecran aducând în prim plan câştigătorul Ursului de Aur la Berlin, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”.

Robert de Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones se întorc în comedia The Come Back Trail, Liam Neeson revenind în forţă în filmul de acţiune The Marksman.

De 1 iunie, avanpremierele mult aşteptate: Cruella, cu Emma Stone în rolul faimosului personaj negativ din 101 Dalmaţieni şi Tom şi Jerry care cheamă cinefilii la aniverarea a 80 ani de la prima lor apariţie.

Urmează o vară incendiară, plină de surprize: Fast & Furious 9, Conjuring 3, A Quiet Place 2, Black Widow, Hotel Transylvania, Transformania sau The Suicide Squad, fiind doar câteva dintre titlurile anunţate.

Programul complet al cinematografelor Cinema City, împreună cu detalii despre bilete şi promoţii vor putea fi găsite pe site-ul www.cinemacity.ro