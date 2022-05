Anchetă a Poliţiei în cazul unei USR-iste ajunse directoare fără să i se ceară experienţă în management

Poliţiştii din Timiş au ridicat joi, 12 mai 2022, mai multe documente de la Pieţe SA Timişoara. Potrivit unor surse apropiate anchetei, cercetările sunt făcute într-un dosar penal de abuz în serviciu, deschis în urma unei anchete a ziarului Renaşterea Bănăţeană, care a dezvăluit că la concursul pentru ocuparea postului de director adjunct, pentru care a candidat USR-ista Cătălina Jahn, nu a fost impusă condiţia experienţei într-o funcţie similară, aşa cum prevede legea.

Potrivit anchetei jurnalistice, care preia date din CV-ul Cătălinei Jahn, tânăra USR-istă, fost candidat la CL Timişoara şi Camera Deputaţilor, a lucrat un an ca „office manager” la o firmă din Germania, patru ani ca „asistent manager” la o firmă din Timişoara şi şase ani „funcţionar administrativ”, tot la o firmă din Timişoara.

Renaşterea Bănăţeană a mai arătat că, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, la organizarea concursului pentru postul de director adjunct al SC Pieţe SA, era obligatorie condiţia vechimii într-o funcţie de conducere, condiţie care nu a fost impusă la organizarea concursului câştigat de Cătălina Jahn.

Director fără atribuţii de conducere, dar cu zeci de oameni în subordine

Într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”, neasumat de nimeni, Pieţe SA a transmis că „potrivit art. 2 alin. 2 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, director este persoana căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societatii, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată şi modificată”.

„Or, Consiliul de Administraţie a delegat atribuţiile de conducere a societăţii doar directorului general, la selecţia acestei funcţii fiind aplicabile întru-totul dispoziţiile art. 35 alin. 5 din actul normativ mai sus-menţionat. Alături de directorul general, doar directorul financiar al intreprinderii publice, indiferent daca acestuia îi sunt delegate atribuţii de conducere de către consiliul de administratie sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) - (7) din O.U.G. 109/2011”, a transmis Pieţe SA.

Societatea, al cărei răspuns a fost formulat, susţin sursele „Adevărul”, de avocatul companiei, a explicat şi motivele pentru care nu a fost impusă condiţia experienţei în funcţii de conducere la organizarea concursului pentru postul de director adjunct al SC Pieţe SA.



„La stabilirea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie pentru alegerea directorului adjunct, Consiliul de Administraţie a avut în vedere ca prin acestea să se poată asigura accesul cât mai larg al persoanelor interesate, dar şi al persoanelor tinere şi nu să impună condiţii care să restricţioneze acest acces, întrucât această funcţie nu impunea o experienţă îndelungată în activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societăţi din sectorul privat, date fiind atribuţiile acestui post”, a mai transmis Pieţe SA.

„Am fost şef de birou”

Contactată de „Adevărul”, Cătălina Jahn a declarat că dacă i s-a fi impus experienţa într-o funcţie de conducere la organizarea concursului ar fi îndeplinit condiţia pentru că a lucrat un an ca şef de birou, într-o firmă din Germania. „Am avut 10 oameni în subordine. Am vândut certificate de carbon. Am avut biroul din Berlin şi ulterior am deschis un birou în Milano”, a declarat Cătălina Jahn.

Presupunând că funcţia de „şef de birou” ar fi asimilată uneia de management, ceea ce nu este cazul, Cătălina Jahn ar fi riscat să pice la capitolul vechime într-o funcţie de conducere, având o experienţă de doar un an.

În altă ordine de idei, deşi Pieţe SA a transmis că în cadrul companiei doar directorul adjunct şi directorul economic au funcţii de conducere, directoarea adjunctă a declarat că îndeplineşte o funcţie de conducere, având în subordine mai multe departamente. „S-a dat decizie a Consiliului de Administraţie în februarie şi am în subordine curăţenia în pieţe, sistemul de control managerial şi piaţa volantă”, a declarat Cătălina Jahn pentru „Adevărul”.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Pieţe SA, Octavian Ghiran, care nu era pe funcţie la momentul organizării concursului, a declarat că dacă ar fi să se organizeze concursul acum, ar impune condiţia experienţei într-o funcţie de conducere.

