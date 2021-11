Zeci de angajaţi care lucrau în turismul din Rânca, Gorj, au fost concediaţi după închiderea circulaţiei pe Transalpina

Turiştii nu mai ajung în zona Rânca, Gorj, pentru că nu pot să plece mai departe şi să viziteze toată Transalpina. Reluarea sezonului turistic se va face atunci când pârtiile de schi vor fi deschise. Proprietarii de spaţii de cazare susţin că închiderea circulaţiei între cele două zone s-a făcut mult mai devreme decât era cazul, pe data de 8 octombrie, deoarece vremea era faborabilă şi se mai putea circula până la 1 octombrie.

Constantin Pănescu deţine o pensiune în Rânca şi reprezintă interesele celor care deţin pensiuni, case de vacanţă şi hoteluri. A fost nevoit să trimită acasă jumătate dintre angajaţi. „A fost cea mai proastă vară de 20 de ani de când sunt eu în Rânca. Anul trecut a fost mai bine pentru că românii nu au putut să plece în afara ţării, dar, în acest an, mulţi au ales să plece în vacanţă în străinătate. Sute de persoane care sunt angajate la structurile de cazare suferă, pentru că noi nu avem cu ce să-i plătim. Am fost nevoit să renunţ la o parte dintre angajaţi, care au plecat acasă în concediu fără plată timp de o lună de zile. Sperăm să se reîntoarcă la sfârşitul lunii noiembrie, pentru pregătirea sezonului de iarnă. Eu am 11 angajaţi, dintre care trei au plecat acasă“, arată el.





Niciun turist în Rânca

Constantin Pănescu susţine că zeci de salariaţi au fost concediaţi temporar: „Am discutat şi cu alţi colegi şi toţi sunt în aceeaşi situaţie. Zeci de persoane care lucrau în unităţile de cazare din Rânca au fost nevoite să plece acasă, cel puţin în luna noiembrie. După ce s-a închis, nu a mai venit niciun turist la Rânca. Mulţi ne întreabă dacă este deschisă circulaţia şi când aud că nu se poate traversa, atunci nu mai vin“





Cea mai înaltă şosea din ţară

Transalpina străbate crestele Parângului, de la Novaci (Gorj) şi până la Sebeş (Alba). Priveliştile sunt de vis, iar din acest motiv, mulţi turişti străini vizitează an de an acest drum. Transalpina străbate judeţele Alba, Gorj şi Vâlcea pe o distanţă de 148 de kilometri. Punctul cel mai înalt este în Pasul Urdele, unde şoseaua atinge cota de 2.145 de metri, depăşind cu peste 100 de metri Transfăgărăşanul.

