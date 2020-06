VIDEO Râul Bistriţa a făcut prăpăd în comuna lui Brâncuşi: o maşină de teren, o rulotă şi peste 50 de oi, luate de apele învolburate

Bistriţa, un râu de munte liniştit, a făcut prăpăd în localitatea lui Brâncuşi Peştişani. Apa a ieşti din matcă şi a „măturat“ totul în cale.

O maşină de teren şi o rulotă au fost luate de ape ca pe simple jucării şi nimeni nu le-a mai văzut. Mai multe podeţe şi poduri au fost distruse sau afectate. De asemenea, păstrăvăria Obştii Peştişani care se află pe Valea Bistriţei, la o altitudine de 650 metri, în masivul muntos Vîlcan, a fost afectată, peştele fiind luat de apele învolburate.

„Două podeţe au fost luate de ape, iar două poduri au fost afectate. Aceste pagube au fost înregistrate în satele Gureni, Frânceşti şi Hobiţa. Păstrăvăria Obştii a fost luată aproape de viitură cu tot peştele. O rulotă, o maşină de teren şi între 50 şi 100 de oi au fost luate de ape şi nu au mai fost găsite. Am făcut o raportare către Prefectură cu pagubele înregistrate. Am curăţat picioarele podurilor. Nu am văzut niciodată aşa ceva“, a spus Cosmin Pigui, primarul comunei Peştişani.

