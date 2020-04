VIDEO Imagini fenomenale surprinse de un tânăr călător în locuri greu accesibile din munţii Gorjului

Cătălin Colţescu are vârsta de 35 de ani şi este originar din oraşul Târgu Jiu, însă de 11 ani trăieşte în Bucureşti, acolo unde lucrează ca economist. Acesta se află acasă de când a izbucnit criza medicală. Cătălin are un câine, care trebuie să alerge în fiecare zi în în locuri întinse, aceasta fiind o cerinţă a rasei. Astfel, tânărul economist merge cu animalul său de companie în diferite locuri şi profită pentru a filma natura în cel mai spectaculos moment al anului, acela al renaşterii.

Cătălin a reuşit să facă o serie de filmări de excepţie pe râul de munte Şuşiţa Verde, Cheile Sohodolului sau într-un canion necunoscut.





„Zona montană din Gorj este foarte frumoasă, dar puţin promovată. Am folosit o dronă li o cameră video de gen «Go Pro». Am făcut, prima dată, un montaj de care nu sunt foarte mulţumit, care are 35.000 de vizualizări. Am făcut aceste filmări mai mult pentru mine“.

Canionul necunoscut