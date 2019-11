VIDEO A filmat în direct pe Facebook momentul în care a fost încătuşat de poliţie. Susţine că i-au fost fisurate două coaste

Ion Frumuşelu este membru al PNL din comuna Bărbăteşti, iar în seara alegerilor prezidenţiale de duminică, 24 noiembrie, avenit la secţia de votare din satul Petreşti pentru a aflat rezultatul votului consătenilor lor. Acesta nu a intrat în sediul secţiei de votare, pentru că preşedintele i-a spus că nu are voie, iar acesta a sesizat poliţia. „Am ajuns la ora 9 fără un minut. M-a scos afară şi am înţeles. A pus lacătul pe poartă şi am ieşit afară. La scurt timp a venit domnul poliţist Cătuţ Cosmin cu maşina. Am fost luat la întrebări că ce caut acolo, în faţa secţiei. Mi-au spus să merge la secţia de poliţie şi au vrut să-mi pună cătuşele, dar eu am spus că merg de bunăvoie şi că nu trebuie să-mi pună cătuşele. A venit şi celălalt poliţist. Mi-au sucit mâna stângă la spate, că în cealaltă aveam telefonul care era în «live». Când am fost pus jos, mi-a pus genunchiul pe spate şi celălalt mi-a apăsat pe cap să nu mai mişc. Atunci mi-au plesnit coastele. Mi s-au pus cătuşele şi am fost dus la poliţie, la Bărbăteşti. Nu am fost băut. Scrie în actele medicale că am zero alcool“, a povestit bărbatul.

A fost dus cu ambulanţa la spital din sediul Poliţiei

Ion Frumuşelu a cerut să fie dus cu ambulanţa la spital chiar în timp ce se afla în sediul Postului de poliţie Bărbăteşti, pentru că se simţea rău. A ajuns la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă din Târgu Cărbuneşti. Medicii au menţionat în actele medicale că a suferit o fractură la nivelul coastelor şi că avea alcoolemia zero.

Ion Frumuşelu a fost externat a doua zi din spital. Într-un certificat medical eliberat de Serviciul de Medicină Legală se menţionează că are nevoie între 16 şi 22 de zile de îngrijiri medicale.

VIDEO

Dosar penal pentru purtare abuzivă

Reprezentanţii Poliţiei Gorj spun că Ion Frumuşelu a fost amendat cu suma de 4.500 de lei pentru că a vrut să rămână în sediul secţiei de votare după închiderea urnelor. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Poliţiei a mai precizat că s-au demarat cercetări într-un dosar penal pentru purtare abuzivă.