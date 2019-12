VIDEO Autoturism BMW scos cu un utilaj de deszăpezire dintre nămeţii de zăpadă din staţiunea Rânca

„Era în afara drumului, dar ne-a solicitat ajutorul şi am intervenit“, a spus Cristi Tudor, de la Secţia Drumurilor Naţionale Târgu Jiu. Lucrătorii au intervenit cu o autofreză pentru a crea un coridor printre nămeţi pentru ca maşina să poată fi scoasă, după care a fost tractată până la Drumul Naţional 67 C, cunoscut sub denumirea de Transalpina.









Multe străzi interioare din Rânca sunt înzăpezite. Autorităţile au fost luate pe nepregătite de ninsorile serioase, iar turiştii au avut mari probleme să plece din staţiune.