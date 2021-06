Un deputat USR se plânge de călătoria cu trenul: a parcurs 23 de kilometri de 40 de minute

Parlamentarul a criticat modul de deplasare pe calea ferată, deşi ministrul Transporturilor este un coleg din USR: Un tren de călători care face 40 de minute între Târgu Jiu şi Rovinari (23 km.), greu devine competitiv.





Sunt multe de reparat în acest domeniu, lăsat aproape în paragina in ultimii 30 de ani, dar toate trebuie să înceapă de undeva, iar politica actualei echipe de la Ministerul Transporturilor, de a revigora puţin infrastructura feroviară, este de apreciat.

Am plecat în aceasta dimineaţă cu trenul înspre Parlament, fiind singura metoda de a mai putea lucra ceva urgent în timpul mersului...la clasa a doua, aşa cum am mers cu toate ocaziile în facultate. Nu am şofer din suma forfetară disponibilă şi nu voi utiliza banii la dispoziţie şi pentru aşa ceva.





O analiza corectă a costurilor/taxelor rutier vs. feroviar ar putea împinge puţin piaţa de marfă înspre zona feroviară pe care apoi din banii întorşi am putea-o dezvolta spre a-şi susţine singură competiţia.





Este de lucru când zeci de ani nu s-a facut nimic“.