Subsolul Prefecturii Gorj, depozit de materiale de propagandă comunistă. Tunelul secret găsit de prefectul de Gorj

Conducerea Prefecturii Gorj a demarat marţi, 15 martie, acţiunea de igienizare a subsolului clădirii monument istoric de secolul al XX-lea, care a fost transformat într-un loc de depozitare, dar şi într-un focar de infecţie din cauza mizeriei care s-a acumulat de-a lungul timpului.

La subsolul Prefecturii Gorj s-au găsit cu acest prilej numeroase materiale de propagandă comunistă (pancarde, cărţi despre ideologia comunistă), mobilier vechi, covoare, picturi, cărţi, doze de bere etc.

„Cam tot ce era acolo este vechi, din regimul comunist. Este vorba de mobilă veche, covoare, chiuvete sparte, vase de WC, televizoare cu lămpi, materiale de propagandă comunistă“, a precizat prefectul judeţului Gorj, Marcel Iacobescu.

Unele obiecte au ajuns la Muzeul Judeţean

Prefectul judeţului Gorj i-a chemat pe reprezentanţii muzeului pentru a face o evaluare a obiectelor găsite, mai ales că s-au identificat chiar şi picturi tot cu temă comunistă ale unor artişti cunoscuţi: „Au venit cei de la Muzeul Judeţean şi au ales din obiectele găsite, care ar putea să aibă o anumită valoare istorică şi pot fi chiar expuse. S-au găsit şi anumite tablouri ale unor pictori cunoscuţi, care vor fi date cu titlu gratuit muzeului, deşi au o temă comunistă“

Prefectul Marcel Iacobescu a spus că s-au găsit şi cantităţi mari de moloz: „Cred că este vorba de câteva camioane“.

Subsolul Prefecturii Gorj ar putea să devină o sală de expoziţie

Subsolul Prefecturii Gorj are un spaţiu generos, care se întinde pe sute de metri pătraţi. Conducerea Prefecturii Gorj are mai multe variante pentru amenajarea acestuia, una dintre ele fiind un adăpost pentru situaţii de urgenţă: „Cei de la Muzeul Judeţean ne-au propus să amenajăm o galerie de artă sau un spaţiu de expoziţie, având în vedere arhitectura şi design-ul deosebit de frumos din cărămidă. Este o porţiune cu gratii, care seamănă ca o celulă. De asemenea, m-am uitat cu lanterna peste nişte grămezi de moloz şi pare a fi un tunel către Casa Gănescu (n.r. - clădirea din vecinătate în care a fost găzduit Constantin Brâncuşi în perioada în care a realizat capodoperele de la Târgu Jiu) şi atunci, dacă are o doua ieşire, poate să fie folosit ca adăpost pentru situaţii de urgenţă“.

Istoria clădirii Prefecturii Gorj

Clădirea în care funcţionează Prefectura Gorj a fost construită la începutul secolului trecut, după un plan al arhitectului Petre Antonescu, fiind atunci sediul Primăriei Târgu Jiu. Devizul lucrărilor a fost întocmit în anul 1896 de către arhitectul Teoharie Dobrescu, care a fost şi antreprenorul lucrării executate de inginerul Ion Poienaru. Ridicarea construcţiei a început în anul, 1897 iar piatra de temelie s-a pus la 22 august 1898. La 28 mai 1901, primarul oraşului Târgu Jiu, Titu Frumuşeanu, încredinţează arhitectului Dimitrie Maimarolu finisarea lucrărilor primăriei, în august 1902 acestea fiind executate. Decoraţia exterioară şi cea interioară în stil maur dau o notă de unicitate. Sala Maură din incinta clădirii este considerată una dintre cele mai frumoase din România prin decoraţiunile deosebite.



