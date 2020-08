Român doctorand la Cambridge, la vârsta de 23 de ani. „Mi-am dorit să cunosc cât mai bine lumea cercetării“

Andrei Mărgeloiu (23 de ani) a obţinut, recent, o diplomă de masterat la Universitatea Cambridge, unde a fost admis şi la studii doctorale în domeniul inteligenţei artificiale. Tânărul spune că programele de studii post-universitare din Marea Britanie sunt axate pe a forma studenţi capabili să rezolve probleme noi şi să deruleze proiecte de cercetare.

„Masteratul meu a durat nouă luni, timp în care am studiat cinci cursuri cu un nivel avansat de dificultate şi am făcut un proiect de cercetare. M-am specializat în inteligenţă artificială şi am urmat doar cursuri relevante pentru acest domeniu. Spre exemplu, am învăţat să creez algoritmi care generează portrete pictate prin combinarea unui portret real cu o pictură la alegere. La prima vedere pare foarte simplu, însă nu este deloc aşa. Nici să creezi faimoasele filtre ale Instagramului nu este uşor din punct de vedere algoritmic“, explică Andrei.

Examenele, înlocuite cu proiecte de cercetare Spre deosebire de alte instituţii de învăţământ, la Cambridge notele nu se obţin prin examene clasice, ci prin proiecte de cercetare. „Eu n-am avut niciun examen. În schimb, am realizat cinci miniproiecte de cercetare pe diverse teme. Ce înseamnă un astfel de proiect? Fiecare ne propune să investigăm o arie diferită şi să folosim algoritmi de ultimă oră, pe care să-i îmbunătăţim sau să-i aplicăm într-un domeniu nou. Aceste proiecte sunt extrem de provocatoare şi pun accentul pe muncă individuală, pe creativitate şi îţi provoacă dorinţa de a aprofunda o temă necunoscută.“

Tânărul subliniază şi că programul de masterat al Universităţii Cambridge reprezintă un pas important pentru cei care visează să ajungă în elita mondială a informaticii: „Am participat la multe seminarii pe diverse teme de cercetare în informatică pentru a-mi extinde domeniul de expertiză şi a înţelege teme actuale din mai multe arii. În plus, am participat la cursuri despre formarea abilităţilor de cercetător: scrierea academică, public speaking şi prezentarea ideilor la un nivel de abstracţie potrivit audienţei“.

La Cambridge studiază studenţi din top 5%

Studentul român s-a adaptat uşor la Cambridge, deoarece toţi cei care ajung aici sunt cei mai buni de la universităţile absolvite: „Este o experienţă unică să faci parte dintr-o astfel de comunitate academică cu înrădăcinări puternice în istorie. În general, am fost înconjurat de oameni foarte inteligenţi şi pot spune cu uşurinţă că toţi suntem foarte ambiţioşi. Chiar din prima zi de Master, ni s-a spus că toţi cei admişi sunt în top 5% în universităţile lor de provenienţă. Astfel, încă din prima zi, programul se anunţa a fi foarte competitiv. Nu vă gândiţi ca aceşti studenţi sunt valoroşi doar din punct de vedere academic; ei sunt oameni interesanţi, cu care poţi discuta idei din domenii diverse. În afara studiilor, mi-am făcut un grup mare de prieteni din toate locurile lumii şi care studiază domenii variate precum imobiliare, filozofie sau management“.

Universitatea Cambridge are o tradiţie de secole şi există un între ritual care se respectă cu sfinţenie. De exemplu, studenţii participă săptămânal la o cină unde întâlnescu oameni noi: „În timpul liber am imortalizat experienţa acestui Master şi am creat o serie de videoclipuri pe Youtube în care expun gândurile şi experientele trăite în fiecare săptămână. De exemplu, este o experienţă extrem de motivantă să mergi prin locuri vechi de 500 de ani sau poate chiar mai mult, unde au luat masa şi mulţi laureaţi Nobel. University of Cambridge este împărţită în 31 de colegii, fiecare colegiu fiind în esenţă locul în care trăim. Eu fac parte din Selwyn College. Fiecare colegiu organizează o cină săptămânală, unde studenţii pot întâlni oameni noi sau pot petrece o seară alături de prietenii lor“, a povestit Andrei.

Cancerul de piele, detectat cu ajutorul AI

Andrei a finalizat programul de masterat cu o teză privind folosirea inteligenţei artificiale în diagnosticarea cancerului de piele. „Teza mea de cercetare este «Interpretarea reţelelor neurale convoluţionale robuste în Medicină». Am investigat un domeniu numit Explainable Artificial Intelligence. În termeni simpli, algoritmii de inteligenţă artificială fac predicţii, dar înainte de a putea fi implementaţi practic în domenii esenţiale, cum ar fi Medicina, avem nevoie de explicaţii care să ne garanteze certitudinea unei funcţionări optime a acestora. Astfel, în teza de masterat am investigat o metodă nouă de a oferi certitudine în detectarea cancerului de piele. Metoda propusă evidenţiază foarte bine părţi ale leziunii cutanate şi ajută doctorii să nu rateze anumite caracteristici ce pot fi trecute cu vederea de ochiul uman.“

La finalul programului de masterat, Andrei a fost notat cu 85 de puncte, un scor care i-a permis să se înscrie şi la doctorat. „Nu mă aşteptam să finalizez masteratul cu un rezultat atât de bun, având în vedere că nota minimă pentru a mă putea înscrie la doctorat este de 75 de puncte.“

Fascinat de lumea cercetării

Programul de doctorat pe care Andrei Mărgeloiu îl va urma la Cambridge are o durată de trei ani şi se va concentra tot pe studierea inteligenţei artificiale. „Sunt interesat de impactul pe care această tehnologie îl va avea în medicină. Înţelegerea deciziilor luate de algoritmii de inteligenţă artificială este ultima barieră înainte ca ei să poată fi implementaţi în medicină. De exemplu, astfel de algoritmi ne pot uşura înţelegerea mult mai rapidă a mecanismelor fiziologice sau patologice la nivel genic şi cum să sintetizăm mai rapid medicamente şi vaccinuri“, susţine tânărul.

Acesta consideră că algoritmii de inteligenţă artificială vor fi tot mai prezenţi în viaţa noastră şi doreşte să devină un expert în acest domeniu. „Am observat că, pe măsură ce învăţ mai multe lucruri, îmi dau seama cât de puţine ştiu de fapt. Acesta este un fenomen prezent şi la colegii mei şi este fascinant când aflu câte lucruri au fost descoperite, iar eu nu am auzit de ele. Mi-am dorit să cunosc cât mai bine lumea cercetării. Acum este o perioadă unică din viaţă pe care mi-o pot dedica cercetării şi n-am vrut să o ratez. Ca un ultim ţel, îmi doresc să creez o companie bazată pe tehnologii avansate. Există multe probleme care par nerezolvabile, dar la care, cu timpul, tehnologia reuşeşte să găsească soluţii“, explică Andrei.

Cel mai bun student de la Facultatea de Inginerile de la UCL

Andrei Mărgeloiu este absolvent al Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu. A fost de trei ori medaliat cu aur la Olimpiada Naţională de Informatică. A absolvit University College London. În primul an de studii a fost desemnat cel mai bun student din toate departamentele Facultăţii de Inginerie. De asemenea, Ambasada României din Marea Britanie l-a desemnat, în 2017, cel mai bun student din Marea Britanie, fiind răsplătit cu „Diploma Ambasadorului“.

Acum, tânărul se pregăteşte pentru cursurile doctorale de la Cambridge, însă va mai amâna căutarea unui job, pentru că universitatea nu permite să te angajezi în timpul anilor de studiu. „În schimb, facultatea ne dă voie ca o zi pe săptămână să ne dedicăm activităţilor din cadrul unor companii externe, care se aliniază cu tema noastră de cercetare. Prin urmare, intenţionez să fac consultanţă tehnică la companii din domeniul medical. Îmi doresc ca astfel să obţin experienţă în afaceri, în discuţiile cu clienţii şi în înţelegerea problemelor reale din industrie“, spune Andrei Mărgeloiu.

