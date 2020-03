Rezultatul bebeluşului de opt luni care a fost internat cu suspiciune de coronavirus

Testul a fost făcut şi mamei copilaşului, pentru că cei doi s-au întors de curând din Italia, regiunea Lombardia.

„Va facem cunoscut faptul ca rezultatul analizelor de laborator pentru bebelusul internat cu suspiciune de raceala si ulterior testat pentru COVID – 19, este negativ. Specialistii epidemiologici au decis efectuarea analizelor pentru COVID – 19, dupa ce testul rapid de gripa a iesit pozitiv.

În aceasta dimineata, Institutul National de Boli Infectioase ,,Prof. Dr. Matei Bals’’ din Bucuresti ne-a comunicat faptul ca rezultatul testului pentru COVID- 19 este negativ, atat in cazul bebelusului, cat si in cazul mamei sale. Copilul va fi tinut sub supraveghere medicala in continuare, primind tratamentul necesar pentru răceală. „Menţionăm că starea copilului este ameliorată“, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.