Profesorul care a lucrat timp de 17 ani la Universitatea din Casablanca. Cum a ajuns să predea acolo

Mihai Gîrcu a absolvit Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, după care a urmat Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din Piteşti.





A fost repartizat să lucreze la fabrica „Tractorul“ din Braşov. În anul 1986, acesta s-a supraspecializat şi a terminat şi Facultatea de Autovehicule Rutiere din Braşov. Din acest motiv, a fost desemnat să se ocupe de tractoarele vândute de România în Egipt.

„Am lucrat ca inginer la Departamentul de punţi motoare. În anul 1986 am plecat în Egipt, pentru că unitatea noastră livra multe tractoare în această ţară. Am lucrat în Egipt până în anul 1989. A fost o experienţă frumoasă şi plină de învăţăminte. Am văzut două dintre minunile lumii, şi anume piramidele, biblioteca din Alexandria, Valea Regilor şi în peninsula Sinai am vizitat Mănăstirea Ecaterina, unde am întâlnit şi un călugăr român“, ne povesteşte Mihai Gîrcu.





A urmat cursuri de perfecţionare

Fabrica „Tractorul“ a decăzut după evenimentele din 1989, care au dus la căderea regimului comunist. Mihai Gîrcu a decis că trebuie să se reprofileze, atunci când a constatat că fabrica urmează să se închidă. „Când am constatat că fabrica este pe cale de închidere, am susţinut un test la Bucureşti pentru a preda la o universitatea din Maroc. În urma acestui test, am fost selectat să merg în Maroc pentru a preda la universitate disciplina Mecanică Auto. Înainte de a începe activitatea am urmat cursuri pregătitoare susţinute la o filială a Universităţii din Toulouse. Am predat la universitatea din Casablanca, capitala economică a Marocului, un oraş deosebit de frumos. Aproape toată industria Marocului este concentrată în Casablanca, unde se îmbină arhitectura veche cu cea nouă. Oamenii sunt ospitalieri şi binevoitori. M-a impresionat ospitalitatea lor“, a relatat Mihai Gîrcu.

Cursurile erau predate în limba franceză Mihai Gîrcu a trebuit să se adapteze, pentru că tehnologia folosită în motorizarea autovehiculelor a fost schimbată într-un timp scurt. „Cursurile erau predate în limba franceză. Când am ajuns în Maroc, în anul 1999, încă se studia carburatorul, iar în doi ani totul s-a transformat şi a fost nevoie ca totul să fie luat de la capăt“, a explicat fostul profesor.

Studenţii marocani erau foarte disciplinaţi şi învăţau repede. „Cei mai mulţi au ajuns să lucreze chiar la fabrica de autoturisme Dacia de la Tanger“, a spus Mihai Gîrcu. Experienţa trăită în Maroc l-a marcat pe Mihai Gîrcu. Acesta povesteşte că sistemul de protecţie socială prevedea preţuri reduse la jumătate pentru populaţia săracă:

„O mâncare tradiţională este cuşcuş care se găseşte vinerea pe toate mesele pe care îl fac din mălai, carne şi legume. Este singura ţară din lume care produce uleiul de argan. Este răspândit şi se foloseşte chiar şi în industria cosmetică. Exista un sistem interesant de protecţie socială, în sensul în care persoanele cu venituri reduse beneficiau de o reducere la achiziţionarea de produse. Astfel, puteau să cumpere, în baza unui document, aceleaşi produse la jumătate de preţ faţă de persoanele înstărite“.



Prima expoziţie de pictură

Mihai Gîrcu este pasionat de pictură din copilărie, iar acum şi-a îndeplinit visul de a avea propria expoziţie. 62 de picturi în care privitorii regăsesc crâmpeie din experienţele pe care viaţa i le-a oferit sunt expuse pe simezele Muzeului Judeţean de Istorie.





„Am revenit în oraşul natal animat de ideea de a deschide o expoziţie de pictură, ca un omagiu adus gorjenilor iubitori de artă, cultură şi civilizaţie. Cu ajutorul conducerii Muzeului Judeţean, am reuşit să expun lucrările. Am încercat să pictez lucrări care să nu fie fotografice, adică să nu insist asupra detaliilor, cromaticii şi acurateţii. Din contră, am dorit să las privitorul să analizeze singur, să mediteze şi să interpreteze singur picturile pe care le priveşte. În privinţa tematicii abordate, am încercat să mă adresez tuturor categoriilor de vârstă. Aceste tematici sunt caracterizate prin câteva cuvinte cheie, cum ar fi viaţa la ţară, portrete, cromatică florală, portrete, peisaje exotice, având în vedere perioada petrecută în Maroc. Tehnica folosită este acrilic, ulei pe pânză sau carton. Sper ca lucrările expuse să fie un dialog între pictor şi privitor, ţinând seama că nu tot ce place pictorului place şi publicului“, a spus Mihai Gîrcu.

Acesta este pasionat de pictură din copilărie. În anul 1968 a absolvit Şcoala de Arte Populare din Târgu Jiu.

