Primăria din Gorj care funcţionează într-o bibliotecă

S-a ajuns în această situaţie pentru că a fosta conducere a Primăriei Prigoria a demarat lucrările de modernizare şi extindere a sediului.

Dar după ce a fost cheltuită o sumă de aproximativ 400.000 de lei, Primăria Prigoria a rămas fără bani şi a abandonat lucrările.

Ulterior, fosta conducere a întocmit un alt proiect şi a depus o solicitare la Compania Naţională de Investiţii pentru construirea unui sediu nou, pe un alt teren.

„Proiectul a fost depus, dar încă nu a fost acordată finanţare. Valoarea proiectului se ridica la suma de două milioane de lei. Acest lucru ar fi însemna ca vechiul sediu să rămâneă o ruină şi să se piardă tot ce s-a investit acolo.

Eu voi încerca obţin finanţare de la Compania Naţională de Investiţii pentru a finaliza modernizarea vechiului sediu. Am depus documentaţia necesară şi aştept un răspuns“, a spus Lucian Goaţă, primarul comunei Prigoria.

Foto Alin Ion

Sediul bibliotecii este impropriu pentru desfăşurarea activităţii.

„Stau şi câte trei funcţionari în birou. Este un sediu impropriu pentru a funcţiona ca primărie, dar nu avem ce se facem. Arhiva este uitată în altă parte“, a mai precizat primarul din comuna Prigoria“, a menţionat edilul din Prigoria.

Biblioteca s-a mutat în altă parte, pentru ca spaţiile să fie ocupate de funcţionarii din primărie.

Foto Alin Ion Foto Alin Ion

Primăria are datorii de un milion de lei

Primăria nu are fonduri pentru a continua lucrările, mai ales că are datorii de aproximativ un milion de lei. „Sunt datorii pe care trebuie să le achităm pentru lucrări de asfaltare executate, dar neachitate, un sediu social pentru bătrâni şi pentru un contract făcut la Internet în sumă de 6.000 de lei lunar. Am făcut un apel la conducerea Consiliului Judeţean Gorj pentru a ne ajuta să achităm aceste restanţe financiare“, a mai adăugat primarul Lucian Goaţă.

Vă mai recomandăm să citiţi: