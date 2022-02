Parcul Naţional Defileul Jiului a devenit o groapă de gunoi. „Este revoltător să vezi că toate eforturile noastre sunt în zadar“ VIDEO

„Am găsit şi materiale voluminoase, cum ar fi bare de maşină sau componente de maşini. Am înţeles că cineva a adus de la un service auto tot felul de deşeuri şi le-a aruncat pe malul Jiului. Am găsit diferite deşeuri, de la saci cu moloz, haine, saltele, componente de mobilier, materiale de construcţii, aparatură electronică“, a spus Marin Şerban, directorul Parcului Naţional Defileul Jiului din Gorj.

Acesta este revoltat pentru că acţiunile de igienizare desfăşurate au fost în zadar. „Noi facem periodic aceste acţiuni de igienizare, dar nu ne aşteptam să găsim aşa ceva. După o perioadă foarte scurtă în care am igienizat aceste parcări, am rămas uimit să văd că într-o perioadă scurtă de timp au fost din nou năpădite de deşeuri. Este revoltător să vezi că toate eforturile noastre sunt în zadar“, arată Şerban.

Pubelele nu sunt golite în totalitate

Deşeurile au ajuns chiar pe malul Jiului şi în apa râului. Au fost găsite cantităţi mari de gunoaie chiar lângă pubelele amplasate pe marginea drumului naţional care străbate Defileul Jiului.

„Pubelele trebuie golite zilnic sau la două zile, însă, din ce am înţeles, gunoiul este ridicat o dată sau de două ori pe săptămână, însă nu integral. Colegii mei rangeri îmi sesizează că o parte din deşeuri rămân acolo şi produc mirosuri inimaginabile. Am întins o mână ca oamenii să fie civilizaţi şi am fost de acord să fie amplasate aceste pubele tocmai în ideea de a nu mai fi împrăştiate, dar aceste persoane au impresia că aici este o imensă groapă de gunoi“, a mai precizat Marin Şerban.

Se vor pune camere video de supraveghere

Conducerea Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului a ajuns la concluzia că doar aplicarea de sancţiuni este singura soluţie pentru a stopa aruncarea deşeurilor.

„Consider că singura cale este cea a sancţiunilor. Să chemăm de fiecare dată copii, voluntari, oamenii care desfăşoară activităţi conexe, de la Administraţia Apelor sau Drumuri Naţionale să participe la aceste acţiuni de igienizare, fără să se schimbe ceva în bine nu reprezintă o soluţie“, a mai precizat Marin Şerban.

Conducerea Administraţiei Parcului Naţional „Defileul Jiului“ vrea să găsească fondurile necesare în vederea amplasării de camere video de supraveghere.

