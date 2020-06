Mesajul tulburător scris de un veteran de război care s-a întors în locul în care a luptat

Constantin Drăgoescu s-a reîntors în zona unde a luptat cu arma în mână şi a scris în data de 11 august 1990, în cartea de onoare a Mausoleului de la Soveja, din judeţul Vrancea, un mesaj tulburător: „După 72 de ani de când am luptat pe aceste meleaguri în 1916 - 1918, fostul copil de trupă şi sergentul Constantin Drăgoescu, din Crasna de Gorj, am revenit pentru a revedea totul la vârsta de 92 de ani şi pentru a aduce un gând de dragoste şi după moartea foştilor mei colegi de luptă şi de dragoste pentru ROMÂNIA MARE pe care ei cu sângele lor şi noi cu dăruire am înfăptuit-o atunci. Rog tinerii de azi s-o păstreze întreagă”!

Constantin Drăgoescu şi-a dorit mult ca înainte de a părăsi această lume să revadă locurile unde a luptat. „Ajuns la vârsta senectuţii, Constantin Drăgoescu şi-a dorit intens să revină în Moldova, prin locurile unde a luptat în Primul Război Mondial. În luna august 1990, după căderea regimului comunist din România, i s-a îndeplinit visul. A vizitat majoritatea monumentelor înălţate în cinstea eroilor din Marele Război, fiind plăcut impresionat şi onorat de mausoleele ridicate pentru proslăvirea foştilor săi camarazi. Pe unde treceau, distinşii săi companioni îl auzeau cuvântând tot mai efervescent şi spontan: „Pe aici erau morţi peste tot, lungiţi unul lângă altul”, a menţionat istoricul Gabriel Sarcină.

A primit „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial“

Istoricul Gabriel Sarcină ne prezintă câteva lucruri interesante din viaţa lui Constantin Drăgoescu: „La 17 ani, s-a înrolat voluntar în Armata Română (Regimentul 18 Gorj) pentru a participa la Marele Război. A trăit 98 de ani, cu toate că a fost rănit pe Defileul Jiului în ultimele luni ale anului 1916. Dacă l-am întâlni astăzi, pe pieptul său maiestuos ce găzduia o inimă de român adevărat, am cuprinde toţi cu privirea „Crucea comemorativă a războiului 1916-1918” sau „Crucea comemorativă a celui De-Al Doilea Război Mondial 1941-1945”. Asociaţia „Manfred Wörner” i-a conferit în anul 1996 o diplomă precum şi medalia jubiliară „General Henry Berthelot”, distincţie instituită cu ocazia împlinirii a opt decenii de la sosirea în ţara noastră a faimoasei misiuni franceze“.

A ridicat o troiţă în satul natal

Veteranul de război a ridicat o troiţă în satul său natal: „Cunoaştem de la unii membrii ai familiei sale că a strâns şi o sumă apreciabilă de bani cu scopul declarat de a sprijini eroii şi localitatea istorică Mărăşeşti în vederea refacerii de pe urma dezlănţuirilor războiului. Ajungând aici şi văzând noua arhitectură zonală a luat decizia de a realoca acei bani către restaurarea unei fântâni cu troiţă din satul său natal. Însă, pe plăcuţa comemorativă a ţinut morţiş să fie trecuţi numele tuturor eroilor, dar din ambele războaie mondiale. Câtă bunătate şi înţelepciune!“, menţionează Gabriel Sarcină.