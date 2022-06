Mărturia mamei lui Edi, băiatul care vindea socată şi a fost alungat de un poliţist local: „A făcut un atac de panică“

O femeie aflat cu copilul ei în parc a fost martoră la această scenă şi a făcut totul public pe o reţea de socializare.

Roxana Matieş a povestit că a fost revoltată de lipsa de empatie a poliţistului, care nu l-a ajutat pe băieţelul de 11 ani cu paharele care-i cădeau pe jos în timp ce pleca din parc. Femeia a intervenit şi doar atunci poliţistul a acţionat.

Băieţelul provine dintr-o familie care nu se confruntă cu probleme financiare. Este un elev cu note de 10 la şcoală şi a avut această dorinţă, de a vinde socată, din spirit antreprenorial.





Mama copilului, Loredana Vintilescu, a relatat într-un comentariu ce s-a întâmplat: „În ziua când au avut copiii premierea şi au luat vacanţă, câţiva dintre colegi împreună cu Edi au rămas în parc şi când a venit acasă mi-a spus că vor să vândă limonadă. Eu am crezut că îi trece şi l-am dus cu vorba până duminică, când am înţeles că toţi colegii îl aşteptau cu masa (ei aveau ladă frigorifică, tocător, cană...) Atunci am înţeles că e treabă serioasă şi l-am dus cu masa, chiar dacă afară nu era aproape nimeni, pentru că a plouat aproape toată ziua“.





Loredana Vintilescu mai spune cum copiii au pus bani fiecare şi au cumpărat împreună de la supermarket lămâi, zahăr, gheaţă, apă, iar seara erau cu banii la buzunar: 80 de lei în total, iar după ce şi-a luat fiecare banii pe care îi investiseră, au rămas 20 lei, adică 5 lei de fiecare.





„Oricum, a venit acasă topit de oboseală şi de foame, dar încântat că a câştigat bani, aşa că m-a rugat să îl ajut să facă socată, fiind băutura lor preferată. Am fost fericită să văd că nu a renunţat la idee şi am fost împreună după flori, am preparat-o tot împreună. Colegii nu au mai vrut să meargă, dar el nu a renunţat. Aşa că, duminică dimineaţa m-am înfiinţat cu el şi cu masa, în târg la Broşteni, iar pentru că i-a rămas socată a vrut să vină şi în parc, fără să ştiu că aici va trece prin aceste momente“, povesteşte mama lui Edi.





Băieţelul a făcut un atac de panică

Mama copilului a mai precizat că a fost sunată de acesta şi a observat că plângea: „Am plecat după el, dar m-a sunat înapoi şi mi-a zis să nu-i închid, să stau cu el în telefon şi mereu întreba «unde eşti?». I-am spus să lase toate lucrurile şi să plece, dar a spus că nu poate, că stă «poliţistul» lângă el, aşa că, i-am spus să dea telefonul tare să pot vorbi cu acesta. S-a prezentat că este R..., de la poliţia locală şi l-am întrebat ce s-a întâmplat, «a consunat droguri, alcool, ţigări, s-a urcat cu picioarele pe mese?. Mi-a spus că nu are voie sa vândă în parc decât cu aprobare de la primărie“.

Femeia a relatat că băieţelul a făcut un atac de panică.





„Copilul avea toate lucrurile făcute grămadă pe trotuar şi plângea fără oprire, chiar dacă încercam să-i spun că nu i-ar fi făcut niciun rău, iar când am urcat în maşină a făcut un atac de panică cu tremurat, de nu puteam să-l opresc. Nu am mai încercat să deschid subiectul cu el să văd dacă ar mai avea curaj să mai încerce. Faptul că scăpa lucrurile cu uşurinţă (n.r. - paharele) este datorat faptului că are o formă de boală care-i afectează muşchii şi nu-i poate controla cum trebuie, iar adunat cu frica prin care a trecut, nici nu vreau să-mi imaginez.... Am văzut că mulţi oameni cu suflet s-au gândit că nu o fi avut ce să mănânce, dar realitatea este că are tot ce îi TREBUIE, dar nu tot ce îşi DOREŞTE, iar aceasta pentru că vreau să crească aşa cum am crescut şi eu, adică să nu ai niciodată totul, să lupţi pentru lucrurile pe care ţi le doreşti, că doar atunci le vei aprecia. Şi consider că munca înnobilează omul, iar banul muncit este cel mai preţios şi nu voi renunţa să educ copiii aşa, chiar dacă, după această experienţă, trebuie să facem nişte drumuri la psiholog pentru a-i explica el“, precizează mama lui Edi.

Poliţist local: „Nu s-a pus problema să fie alungat“

Marin Paul, şeful Poliţiei Locale Motru, a spus că autorităţile trebuiau informate despre această dorinţă a a copilului: „Nu l-a alungat. Nu a ştiut nimic şi cred că era bine ca părinţii să fi anunţat intenţia copilului de a vinde, pentru că nu se opune nimeni şi chiar trebuie încurajate astfel de iniţiative. În cazul respectiv nu a ştiut despre ce este vorba, iar poliţistul local i-a spus că nu are voie să vândă fără să anunţe într-un fel sau altul autorităţile locale. Nu l-a alungat şi evenimentul nu s-a desfăşurat aşa cum s-a transmis pe Facebook. S-a încercat să se ia legătura cu părinţii. S-a reuşit să se ia legătura cu mama copilului şi i s-a explicat acelaşi lucru. Copilul nu are o situaţie materială grea. Am discutat cu domnul primar despre această situaţie şi am sprijini astfel de acţiuni, dacă se solicită, sau să ni se aducă la cunoştinţă. Nu s-a pus problema să fie alungat“



