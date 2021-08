Generaţia cu cheia de gât. Au venit de la mii de kilometri depărtare să-şi întâlnească prietenii din copilărie

Cei mai mulţi au plecat în alte localităţi şi chiar în alte ţări, dar, cu toate acestea, au venit de la distanţe foarte mari ca să se întâlnească.

„Este al treilea an în care ne întâlnim, am avut o copilărie foarte frumoasă, deşi am făcut parte din generaţia cu cheia de gât, dar ne era dor să ne revedem şi să petrecem împreună, cu toate că mulţi dintre noi au plecat în alte oraşe sau ţări. Eu şi cu Florin Mareş, care este stabilit în Spania, am avut ideea de a organiza această întâlnire“, a spus Liviu Buligan, cel care s-a ocupat în acest an de organizarea întâlnirii. S-au strâns în faţa blocului de prin toate colţurile ţării şi chiar din străinătate, din Canada. „Eu am venit din Bucureşti, Ilarie Preduţ din comuna Turburea, unde s-a stabilit, Constantin Bărsoianu, din Anglia, Florin Mareş, din Spania, iar Valentin Cusenco a venit din Vâlcea, iar Sorin Corobea a venit din Canada. Revederea a fost emoţionantă. Am văzut fiecare cum ne-am schimbat şi am stat de vorbă despre copilărie, dar şi despre viaţa noastră“, a povestit Liviu Buligan.

Grupul de la blocul nr. 18 se întâlneşte în fiecare an în ultimul weekend din luna august.

Miuţa din curtea şcolii în care a jucat şi un bunic de 74 de ani

Locul de întâlnire a fost fixat chiar în faţa blocului, unde cei care au venit au făcut o fotografie de grup, după care au mers în curtea Şcolii gimnaziale „Pompiliu Marcea“, fostă Şcoala generală nr. 11, unde au încins o miuţă.

„Am jucat fotbal cu cei care sunt din generaţia anilor '80, cu zece ani mai tineri decât noi. Când trăiam în blocul nr. 18, ei au crescut sub ochii noştri şi jucam mereu fotbal. Au învăţat multe de la noi. Cam toţi de la bloc am făcut şcoala la «Numărul 11».

A venit şi tatăl meu, în vârstă de 74 de ani, la întâlnire, care a jucat şi fotbal. A câştigat tineretul, după prelungiri şi lovituri de departajare“, a mai explicat organizatorul întâlnirii din acest an. Întâlnirea s-a terminat la restaurant, unde a fost o noapte de neuitat.

Jocurile copilăriei

Liviu îşi aduce aminte cum se juca în copilărie împreună cu prieteni săi de la bloc: „Alergam mult atunci când eram mici. Ne jucam cu «tubermanele» (n.r. - ţevi din plastic folosite la introducerea conductorilor electrici în locuinţe) sau cu «pişcăricele» cu care trăgem după fete. Ne jucam «Pituluşu», «Lapte gros» şi «Flori, filme, fete sau băieţi».

Vă recomandăm să mai citiţi