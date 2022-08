Fraţii regăsiţi după 30 de ani datorită poliţiştilor. „Am sperat mereu să-l întâlnesc şi să-l strâng în braţe“ VIDEO

Robert, acum în vârstă de 33 de ani, a trăit alături de tatăl său în localitatea Aiud, din judeţul Alba, iar Ionel a fost adoptat de o familie din Novaci, judeţul Gorj. Robert a trăit mereu cu gândul la fratele său mai mic cu un an şi nu şi-a pierdut speranţa că se vor regăsi. A încercat să-l găsească cu ajutorul rudelor, dar nu a reuşit acest lucru. Robert a apelat la ajutorul Polţiei Gorj şi a trimis o petiţie pe e-mail.

„Am scris o petiţie către IPJ Gorj cu privire la fratele meu, în încercarea de a-l găsi. Ştiam că am un frate, dar nu ştiam nimic de el de 30 ani. Am scris la Poliţie şi am fost contactat. Le-am scris toate detaliile pe care le ştiam de rude. Aveam doi - trei ani atunci când ne-am despărţit. Am fost mereu cu gândul la el, deoarece ştiam că este undeva. Am încercat să-l găsesc prin intermediul rudelor. I-am simţit lipsa fratelui şi mi-aş fi dorit să copilărim împreună. Nu mi-a venit să cred atunci când am fost sunat de cei de la poliţie să mă anunţe că mi-au găsit fratele. Am fost foarte bucuros. Întotdeauna am sperat să-l întâlnesc şi să-l strâng în braţe“, spune Robert.

Alături de cei doi fraţi s-a aflat şi tatăl lor.

Foto: Alin Ion

Robert a ajuns în România în seara de luni, 15 august, cu avionul, din Anglia, unde locuieşte din 2014. Ionel l-a aşteptat pe aeroport. Cei doi s-au strâns în braţe şi au plâns. „A fost emoţionant. Am povestit mult. Avem multe de vorbit după 30 de ani. O să păstrăm legătura şi să devenim mai apropiaţi. Încercăm să recuperăm timpul pierdut“, a povestit Robert.

„Nu ştiam că am un frate“

Ionel Răducu Dincă nu ştia până de curând că are un frate, fiind anunţat de acest lucru de către poliţişti. „Eu nu ştiam că am un frate. După anul 2010, am auzit ceva că s-a sesizat cineva că aş mai avea un frate. Nu am aflat nimic şi nu am mai dat atenţie. Atunci când am fost căutat de poliţie nu ştiam despre ce este vorba. Am aflat de la ei că am un frate care mă caută“, a povestit Ionel.

Acesta a crescut o perioadă la casa de copii, după care a fost adoptat de o familie din Novaci. „Nu am stat mult la casa de copii din Novaci. Am fost luat de acolo de către părinţii adoptivi la vârsta de trei ani şi jumătate. A fost bine în familia adoptivă. M-au îngrijit ca nişte părinţi adevăraţi, mi-au dat o educaţie. Nu m-am gândit să îmi caut familia, mai ales când am auzit că am fost lăsat pe un peron“, a mărturisti tânărul.

Cei doi fraţi trăiesc în străinătate

Robert trăieşte din anul 2014 în Anglia, iar acum este student la Asistenţă Medicală, iar fratele său locuieşte în Germania de aproximativ patru ani. „Mă gândesc să merg în Anglia, dar este mai complicat. Eu am contract şi nu pot să plec aşa uşor“, a spus Ionel.

Poliţiştii au avut o misiune dificilă

Foto: Alin Ion

Oana Iuliana Vlăduţ, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, a spus că poliţiştii nu au avut o misiune uşoară „La data de 1 iulie, poliţiştii de la Investigaţii Criminale au primit o sesizare prin e-mail, formulată de către un cetăţean român domicilat în Anglia, prin care ne ruga să-i găsim fratele dispărut de 30 de ani. Colegii mei s-au mobilizat şi au constituit o echipă de lucru, fiind demarate verificări. Au fost întâmpinate multe dificultăţi, deoarece tânărul a fost de negăsit în bazele de date. Din verificări s-a stabilit că a fost abandonat de mamă şi de bunică în gara din Târgu Jiu, în anul 1992. Copilul a fost găsit de un poliţist, care a decedat între timp”, a spus Vlăduţ.

Ea a adăugat că mama fraţilor a murit în 2007, iar bunica maternă a fost foarte reticentă şi nu a vrut să colaboreze.

„Colegii mei au contactat Protecţia Copilului şi au aflat că în anul 1992 doi copii au fost abandonaţi în gară. A fost dificil de stabilit care era copilul căutat de noi. Fratele a fost recunoscut după un semn particular din copilărie care a fost recunoscut de tată şi astfel au reuşit să-l găsească“, a mai spus purtătorul de cuvând al Poliţiei Gorj.