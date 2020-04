FOTO Povestea celui mai tânăr fermier din Gorj. Are 18 ani şi produce caşcaval după o reţetă proprie

Cătălin are 18 ani şi este în ultimul an de liceu

Cătălin are două opţiuni: Facultatea de Agronomie şi cea de Medicină Veterinară. El se ocupă singur de animale şi, câteodată îl mai ajută şi mama sa. Cătălin ar fi putut alege un alt drum în viaţă, mai ales că familia sa deţine o firmă de transporturi rutiere, dar adolescentul susţine că animalele sunt pasiunea sa. Bunica s-a bucurat nespus când a auzit că nepotul său vrea să se ocupe de creşterea animalelor, deoarece ea s-a ocupat cu această îndeletnicire străveche.





Cătălin a început să se ocupe de creşterea animalelor în urmă cu cinci ani, când a cumpărat mai multe capre de rasă. „Am luat şi o viţică pentru a mânca şi beţele de la lucernă pe care nu le mâncau căpriţele. Apoi, cu timpul am mai luat câte o viţică. Am luat bălţată şi bălţată românească neagră. În prezent avem şase vaci mature şi trei viţei“, spune tânărul crescător de animale.





Nu îşi doreşte să crească efectivul de animale, pentru că nu are posibilitatea de valorificare a produselor. „Nu prea am avut profit. Este mai mult o pasiune“, menţionează Cătălin.

Îşi doreşte o fermă complet automatizată

Cel mai tânăr fermier a investit din fondurile sale în amenajarea unui adăpost pentru vaci, pentru că nu i-a fost aprobat un proiect pe fonduri europene. Cătălin nu se dă bătut şi vrea să obţină fonduri de la Uniunea Europeană, pentru a monta în diferite locuri dozatoare pentru lapte şi de caşcaval, dar să şi automatizeze complet ferma. „Tot prin acest proiect, care s-ar putea ridica la o valoare de 150.000 de euro, se poate construi şi spaţiul pentru producerea caşcavalului, care trebuie să aibă 80 de metri pătraţi, vestiare şi duşuri. Îmi doresc să mai obţin fonduri, pentru că, pe termen lung, îmi doresc să am o fermă complet automatizată. Există acum ferme în care cea mai mare parte a operaţiunilor sunt automatizate. Tu intri într-un biroul şi te uiţi la vaci cum sunt hrănite şi mulse. Sunt mulse de trei ori pe zi, astfel că producţia este mult mai mare“, ne explică tânărul fermier.

Cum produce caşcaval

Cătălin realizează diverse sortimente de produse lactate, dar produsul „de greutate“ este caşacavalul.

Am strica câteva sute de litri de lapte până când am descoperit o reţetă. Am încercat multe reţete de pe Internet cu bicarbonat de sodiu, gălbenuş, dar nu a ieşit un caşcaval pe care mi-l doream. În principiu este o reţetă de mozzarella. Caşcavalul trebuie fiert de două ori, după care l-am lăsat să se usce pe tocătoare de lemn, unde să circule destul de bine aerul, după care l-am introdus în pungi cu vid sau în afum“, ne povesteşte Cătălin.

Cum îşi vinde produsele

Valorificarea produselor este cea mai dificilă etapă. Cel mai tânăr fermier din Gorj a încercat să-şi vândă produsele mai mult online sau prin intermediul anunţurilor. „Am avut o pagină de Facebook, dar nu prea am avut mare succes. Am mai mulţi abonaţi şi prin intermediul lor au mai apărut şi alte persoane interesate să cumpere de la noi. Nu pot să spun că am rămas cu produsele nevândute, dar nici nu m-a stimulat ca să cresc producţia. În perioadele în care le-am furajat cum a trebuit au avut producţii mari, de 15 litri la mulsoare. Laptele este gras. Am făcut mereu teste şi am obţinuto medie foarte bună a calităţii“.

Produsele lui Cătălin sunt prezente pe un site destinat comercializării produselor fermierilor, butic.transatravel.ro. „Am primit în câteva zile comenzi de aproximativ 400 de lei. Este încurajator. Sper că lucrurile vor evolua“, precizează cel mai tânăr fermier din Gorj.

Cătălin ar fi putut să se dedice altor activităţi, deoarece familia sa deţine o firmă de transporturi, iar mama este cadru unversitar. „Bunicii se ocupau în Banat de creşterea oilor, dar, apoi, s-au retras la Novaci. Cât am fost mic nu am avut animale, dar mi-au plăcut dintotdeauna“.