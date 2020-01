Fetiţa bolnavă de autism care se recuperează cu ajutorul delfinilor. „Am văzut progrese uimitoare“

Elena Dobroiu a ajuns în toamna acestui an pentru a treia oară la centrul de recuperare din localitatea mexicană Leon. Progresele pe care le-a făcut fetiţa ei sunt evidente, fapt ce a încurajat-o să continue această terapie.

„Am stat cu Anastasia o lună de zile la terapia cu delfini, iar după această perioadă am văzut progrese uimitoare. Anastasia a interacţionat cu alţi copii, a început să se joace, nu i-a mai împins, a interacţionat cu alte persoane, a fost de acord să intre în bazin şi cu alţi terapeuţi şi a fost pentru prima dată când a acceptat să înoate cu delfinii şi au fost tot felul de progrese. Cel mai uimitor este faptul că e atentă la cei îi spun cei din jur. Este foarte atentă şi se vede că depune eforturi ca să înţeleagă şi să-şi depăşească condiţia pe care o are în momentul de faţă. Semnele sunt îmbucurătoare şi ne dau speranţă ca să putem lupta în continuare“, ne-a povestit Elena Dobroiu, care este şi ea voluntar terapeut în cadrul centrului, pentru a reduce din costurile legate de tratament, dar şi pentru că-i face plăcere să lucreze cu copiii.

„A fost o experienţă extraordinară“

Terapia cu delfini se bazează pe sunetele emise de delfini, care sunt percepute de corpul persoanei bolnave, aşezat într-un bazin cu apă în apropierea mamiferelor marine. Elena Dobroiu a avut nevoie şi ea de terapia cu delfini şi a simţit ce înseamnă aceasta: „Anul acesta am urmat şi eu terapia cui delfini pentru că am avut unele probleme de sănătate şi am văzut diferenţa. După 15 minute de stat în poziţie de terapie, cu urechile în apă, în care efectiv auzi doar sunetele care se aud în mod normal în apă combinat cu sunetele emise de delfini, atât cât poate percepe auzul uman, pentru că ei emit sunete de frecvenţă foarte înaltă pe care noi nu le percepem, dar corpul le primeşte, am constatat diferenţa. A fost o experienţă extraordinară şi am văzut ce simt copiii care vin la terapie“.

Elena s-a împrumutat ca să ajungă din nou cu fiica ei în Mexic. Costurile totale s-au ridicat la 5.000 de euro. Elena conduce şi Asociaţa „Iubirea învinge autismul“ şi a reuşit să adune din donaţii suma de 1.000 de euro. „A fost a treia a oară în care mergem în Mexic la terapia cu delfini. Costurile totale s-au ridicat la 5.000 de euro, dintre care doar 1.000 de euro am avut de la asociaţie, iar diferenţa am suportat-o din împrumuturi bancare. Costurile cele mai mari sunt cu biletele de avion. Ne costă mai mult transportul decât terapia în sine“, a precizat Elena.

Terapie cu delfini în Ucraina

Anastasia va merge în prima parte a acestui an la o nouă sesiune de terapie cu delfini n Ucraina: „Am decis să mergem în Ucraina, la o nouă şedinţă, pentru a nu fi o distanţă de 12 luni între sesiunile de terapie. În Ucraina nu o să pot să stau mai mult de cinci zile. Anastasia va urma un program de terapie cu delfini, dar diferă foarte mult modul în care se lucrează acolo. În Ucraina şi Turcia se merge foarte mult pe partea de contact şi înot cu delfinul“.