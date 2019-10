Fata care a rămas gravidă la 13 ani a reuşit să intre la liceu. Adolescenta continuă relaţia cu tatăl copilului, mai în vârstă cu aproape zece ani

Adolescenta care are acum vârsta de 14 ani este ajutată de familie să aibă grijă de creşterea copilului. În ciuda faptului că este mămică, fata şi-a văzut de carte şi este una dintre celoe mai bune eleve la învăţătură din şcoală.







„Este la şcoală şi urmează cursurile liceului zi de zi şi nu absentează. Este una dintre cele mai bune eleve din clasa a IX-a. Din câte ştiu, de copil are grijă familia şi este ajutată astfel să frecventeze şcoala“, a precizat Ilona Faităr, directorul Liceului Tehnologic din Roşia de Amaradia.





Aceasta a mai precizat că fata îşi doreşte să studieze o şcoală post liceală după terminarea liceului şi să devină asistent medical.

Tatăl copilului este judecat

Tânăra continuă să aibă relaţie cu tatăl copilului, care lucrează alături de tatăl ei în cadrul unei echipe de lucrători în construcţii. Acesta a fost cercetat de poliţie pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu un minor şi a fost trimis în judecată de procurori, procesul aflându-se pe rolul Judecătoriei Novaci.





Elevă de liceu cu copil

La liceul din Roşia de Amaradia mai învaţă o elevă din clasa a XI-a care este mămică. La fel ca în primul caz, aceasta vine la şcoală regulat şi nu are absenţe, fiind ajutată în creşterea copilului de către familie. „La fel, eleva este ajutată de familia ei pentru a-şi creşte copilul. Nu are absenţe şi învaţă bine“, a mai precizat Ilona Faităr. Aceasta susţine că tinerii sunt influenţaţi să aibă un comportament de acest fel de societate: „Probabil şi societatea are o influenţă negativă asupra lor, pentru că tot ceea ce văd la televizor reprezintă numai modele negative“.

Liviu Cotojman, primarul comunei Roşia de Amaradia, a precizat că familiile tinerilor care se află în această situaţie au procedat corect şi îi susţin în continuare: „Încearcă să-şi finalizeze studiile şi asta este îmbucurător. Fata din clasa a XI-a avusese un mic conflict cu familia, pentru că luase decizia de a se muta cu tatpl copilului, dar acum am observat că relaţia lor a reintrat în normal“.