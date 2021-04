Doar patru muncitori pe şantierului din zona Lainici, de pe Drumul Naţional 66. Prefect: „Ritmul în care se desfăşoară lucrările lasă de dorit“

Acesta a constatat că ritmul lucrărilor lasă de dorit. Prefectul Corneliu Răducan Morega a transmis, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că există o serie de neconcordanţe între proiect şi realitatea din teren, motiv pentru care executantul lucrării a solicitat suplimentarea unor lucrări şi, respectiv alocarea unor sume mai mari: „Astfel, am mers astăzi pe şantierul din zona Lainici, de pe Drumul Naţional 66, care cuprinde amenajarea parcării de lângă mănăstirea care este vizitată de numeroşi credincioşi din toată ţara, dar şi construcţia unui nou pod peste râul Jiu, în locul celui existent, provizoriu, pe care se circulă pe o singură „bandă“ şi cu o restricţie de greutate de 30 de tone.

Am constatat că ritmul în care se desfăşoară lucrările lasă de dorit, din cauza neconcordanţelor rezultate din transpunerea proiectului în teren, dar şi a unor situaţii noi apărute ca urmare a efectuării unui studiu geotehnic la podul peste Jiu. Deşi constructorul a încercat să justifice situaţia actuală, am constatat că mobilizarea este redusă, iar în momentul vizitei pe şantier lucrau doar patru persoane. Am participat, de asemenea la discuţiile care au avut loc între constructor şi reprezentanţii Secţiei Drumurilor Naţionale Târgu Jiu“.

Întâlnire stabilită de prefect

Prefectul de Gorj a stabilit ca toţi factorii implicaţi să se întâlnească pe data de 10 mai: „Am hotărât convocarea unei întâlniri pe data de 10 mai la care să participe toţi factorii implicaţi: proiectanţi, constructori şi reprezentanţi CNAIR. Soluţiile trebuie găsite rapid pentru ca lucrarea să fie finalizată în termenul stabilit, deoarece desfăşurarea traficul în condiţii normale pe Defileul Jiului reprezintă o prioritate pentru mine, fiind o investiţie deosebit de importantă pentru economia judeţului şi pentru toţi cetăţenii“.