Bărbat aflat într-un centru de carantină, decedat. Venise din Anglia cu un autovehicul în care a călătorit singur

Potrivit lui Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj, în jurul orei 12:40, dispeceratul integrat ISU Gorj-SAJ Gorj a fost alertat de către un angajat al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj, responsabil de un centru de carantina din staţiunea Montană Rânca, care semnala faptul că, în momentul în care le servea masa de prânz persoanelor aflate in centrul de carantina, într-una dintre camere a găsit un bărbat în stare de semiconştientă. „Imediat, a fost direcâionat spre locul evenimentului un echipaj SAJ din cadrul substaţiei Novaci, în sprijinul căruia a fost direcţionată o ambulanţă tip C cu medic, din cadrul Substaţiei Tg-Jiu.

Pacientul, un bărbat supraponderal, în vârstăde 41 de ani, a fost preluat de către echipajul SAJ din cadrul substaţiei Novaci şi predat pe traseu echipajului cu medic din cadrul substaţiei Tg.-Jiu, care a depus toate eforturile pentru a-l tine pe bărbat in viaţă. Acesta a fost predat la secţia cardiologie a Spitalului din Tg.-Jiu, unde, din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva“, a spus Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

I-au fost recoltate probe

Bărbatul care a decedat a fost plasat în carantină singur în data de 6 aprilie, după ce s-a întors dih Anglia cu un autovehicul in care a călătorit singur şi nimic nu indica faptul că are probmele medicale. „La servirea micului dejun, persoana responsabila de centrul de carantină în care era cazat bărbatul nu a identificat nicio schimbare în comportamentul acestuia care să indice faptul ca ar avea probleme de sănătate. Pentru ca nu a prezentat simptomatologie specifică infecţiei cu COVID-19, conform procedurilor în vigoare, bărbatul nu a fost testat în ceea ce priveşte infecţia cu noul coronavirus. Înainte de a fi declarat decesul, bărbatului i-au fost recoltate probe, urmând ca acestea să fie trimise, în cel mai scurt timp, către un centru de prelucrare. Pentru prevenirea oricărei suspiciuni de infecţie cu noul coronavirus, toate persoanele care au intrat in contact cu barbatul au fost echipate corespunzator“, a menţionat Florin Chisim.