Adolescenta care va studia Medicină la o universitate de top la nivel mondial. „România încă are nevoie de oameni buni pentru a se dezvolta“

Livia Neamţu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“, a fost admisă la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii din Groningen, care ocupă poziţia 66 în topul ARWU al celor mai bune universităţi din lume, în condiţiile în care cea mai bine plasată universitate din România în acest clasament internaţional ocupa locul 600+.





Examenul de admitere a fost unul complex şi a constat în două etape: evaluarea dosarului personal şi examenul de admitere.







„Evaluarea dosarului personal înseamnă că facultatea verifica educaţia anterioară a potenţialului student şi se asigură că nu are deficienţe la vreuna din materiile esenţiale, în cazul meu acestea au fost chimie, fizica, biologie şi matematica. De exemplu, un elev care termină clasa a XII-a la filologie sau matematică-informatică nu ar putea aplica sau ar fi nevoit să dea examene suplimentare pentru a arăta că are pregătirea necesară pentru a urma această facultate. Examenul de admitere are loc în Olanda, la Groningen, şi este a doua parte a procedurii de admitere. Este diferit în fiecare an, astfel că nu te poţi pregăti înaintea celorlalţi. Anul acesta, programa de admitere a fost trimisă cu o lună înaintea admiterii. Examenul a constat în patru probe: două teste cognitive şi două teste non-cognitive. Pe lângă acumularea de informaţie, noi am fost evaluaţi asupra abilităţilor noastre de a lua decizii rapide şi de a analiza informaţia“, ne spune Livia Neamţu.





Examenul a fost extenuant, iar Lavinia s-a pregătit intens pentru acesta. „Am acordat cam şase ore zilnic pentru pregătire, poate chiar mai mult în weekend-uri. Toate probele au avut loc în aceeaşi zi şi au avut fiecare o oră şi jumătate, cu pauză de jumătate de oră. A fost extenuant deoarece timpul era foarte scurt pentru cerinţele date şi a fost şi un examen competitiv: există 400 de locuri la medicină per total, dintre care doar 200 sunt cu predare în engleza, iar anul acesta au fost înscrişi la admitere 1.400 de candidaţi“, ne-a relatat Livia.

Cum se studiază medicina la Groningen

Livia a fost atrasă către universitatea olandeză şi de modul în care se studiază medicina. La cursuri participă cel mult 30 de studenţi. „Medicina la Universitatea din Groningen este un program bine structurat, unde partea practică este îmbinată cu cea teoretică. Sunt multe cadre didactice, iar studenţii lucrează în serii mici, de maxim 30. De asemenea, învăţământul superior olandez este finanţat foarte bine de stat. Pentru un student la medicină se alocă 20.000 de euro pe an“, precizează Livia. Liceana nu s-a decis asupra unei specializări, dar este hotărâtă să urmeze rezidenţiatul în Olanda.



Ideea de a studia în străinătate s-a înfiripat în urma călătoriilor cu familia în toată Europa. „Părinţii mei şi-au dorit întotdeauna să plece să vadă lumea, dar acest lucru era foarte greu de făcut înainte de intrarea României în Uniunea Europeană. În 2008, am ieşit din ţară pentru prima dată împreună cu ei şi am mers cu maşina din România până în Portugalia. Maşina a devenit casa noastră în verile ce au urmat. Dormeam în maşină şi mâncam de la supermarket, însă am reuşit să vedem aproape toate ţările din Europa: Anglia, Franţa, Italia, Germania, Austria, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Belgia, Polonia, Cehia, Slovacia, etc. Aceste călătorii mi-au lăsat amintiri dragi şi m-au făcut să înţeleg că niciunde în lume nu înseamnă «prea departe». Ele sunt motivul pentru care am ales să iau în calcul şi variante din afara României“, ne povesteşte Livia.

Ce sfat le dă liceenilor

Livia se pregăteşte de susţinerea examenului de bacalaureat. Studiază la profilul real, specializarea Ştiinţele naturii ‒ engleză intensiv. „În şcoala generală am fost elevă tot aici şi ştiam că este o şcoală foarte bună. Profilul l-am ales deoarece ştiam că voi dori să urmez o facultate ce are legătură cu domeniul medical şi, deoarece eram pasionată de limba engleză, ştiam cât de necesară îmi va fi pe viitor“, consideră liceana.





Mai are câteva săptămâni de şcoală în România, după care gândurile şi paşii săi se vor îndrepta către o altă ţară. Are amintiri frumoase din anii de liceu. „Au fost unii dintre cei mai dragi din viaţa mea. Am şi avut noroc să nimeresc într-o clasă cu profesori excelenţi şi colegi prietenoşi. Cadrele didactice au avut mereu aşteptări mari de la noi şi cred că asta ne-a şi motivat să ne urmăm visele, oricât de copleşitoare ar fi ele. Pe lângă şcoală, m-am concentrat mult pe voluntariat, fie în oraş, fie prin ţară. Astfel am şi reuşit să văd majoritatea locurilor din ţară cu bani puţini şi ştiind că fac un bine altora“, mărturiseşte Livia.

Nu a avut rezultate excepţionale la olimpiade şi nici medii foarte mari, dar Livia consideră că nu notele sunt cele mai importante, ci implicarea în diferite activităţi: „Am ales să mă concentrez pe activităţile extracurriculare din domeniul voluntariatului. Cred că cea mai mandră sunt de atestatul meu de trainer din cadrul Asociaţiei TEAM (Together Everyone Achieves More), voluntariatul de la ISU Gorj, unde am luat atestatul pentru domeniul de urgenţă, premiile de la concursul «Sanitarii Pricepuţi» şi de locul II la etapa naţională a concursului «JA Company of the Year» cu firma de exerciţiu «Ambiosis», creată împreună cu prietenii mei. Consider că aceste performanţe sunt cele care au făcut diferenţa dintre mine şi alţi candidaţi şi as vrea să-i sfătuiesc şi pe alţi elevi să nu se lase descurajaţi de notele de la şcoală sau de lipsa diplomelor de la olimpiade, deşi în cadrul şcolii se pune mult accent pe acest lucru“.





„Nu cred ca este un impediment în a urma o carieră în România“

Livia nu exclude să urmeze o carieră profesională în România, deşi consideră că mai sunt multe de făcut în domeniul sănătăţii: „România mi se pare o ţară frumoasă care încă are nevoie de oameni buni pentru a se dezvolta. De asta nici nu exclud posibilitatea de a reveni în ţară după facultate. Consider că te poţi dezvolta profesional oriunde, dacă ai pasiune şi crezi în ceea ce faci. Mai avem de lucrat în anumite domenii, cum ar fi medicina sau învăţământul, însă nu cred ca este un impediment în a urma o carieră în România“.



