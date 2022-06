Accident grav în judeţul Gorj. Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite

Este vorba de două femei, de 62 de ani. Trei autovehicule, dintre care o autoutilitară, au fost implicate, iar cinci persoane au fost rănite. Din păcate, două victime au decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare.

La faţa locului au intervenit o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospecială de lucru cu apa şi spuma, 2 ambulante SMURD din cadrul ISU GJ şi 3 ambulanţe de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj.

Elicopterul SMURD a transportat o victimă la un spital din ţară, ca urmare a rănilor grave suferite.

„Accident rutier cu 3 autovehicule implicate: 2 autoturisme si 1 autoutilitara. In autovehicule se aflau 7 persoane din care au rezultat 5 victime (2 inconstiente incarcerate). Cele 2 victime intrate in SCR au fost descarcerate şi declarate decedate dupa efectuarea protocolului. Celalalte 3 victime in stare de constienta au fost transportate la UPU Tg Jiu cu ambulante SAJ.

Celalalte două persoane din celalalte 2 autovehicule au refuzat transportul la spital pentru ingrijiri medicale (s-au deplasat pentru recoltari). S-a intervenit pentru descarcerarea a 2 persoane, acordare de asistenta medicala de urgenta si masuri PSI la locul accidentului“, au anunţat reprezentanţii ISU Gorj.

