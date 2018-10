VIDEO Adrian Ţuţuianu, filmat când spune că-l va chema la raport pe şeful Poliţiei Dâmboviţa: „O să-l întreb dacă e corect că l-au oprit pe ăla de la presă“

Înregistrarea îl arată pe Adrian Ţuţuianu în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, unde le vorbea primarilor din judeţ. Întâlnirea a avut loc pe data de 24 august.



“Opreşte (n.r. - Poliţia) pe aştia de la presă care ne însoţeau. Ei spun: «Domne’, suntem cu domnul Ţuţuianu!». «Nu ne interesează pe noi! (n.r. - poliţist)». Astăzi o să-l chem (n.r. - pe şeful poliţiei) şi o să-l întreb dacă e corect că l-au oprit pe ăla de la presă, dar, de exemplu, primarul din Vişineşti, bătut măr de unul care are oi, în urmă cu două săptămâni, de ce nu are dosar ală? Nu că am eu ceva cu cineva! Bă, dar când îl baţi pe un primar, când îi tai patru cauciucuri de la maşină într-o singură zi, unde-i Poliţia română? Aseară, primarul de la Gura Foii! Unul beat se duce să-l omoare în casă. Primarul a sunat pe 112. A plecat un miliţean de la Găeşti, a ajuns la Gura Foii şi a găsit unul cu căruţa de lemne pe drum. I s-a părut mai suculent ală! Lasă-l dracu pe primar să-l omoare!”, spune Ţuţuianu.





Înregistrarea a fost făcută publică în cursul zilei de vineri, 12 octombrie, la MDI Tv, un post local de televiziune din Târgovişte.



Sursa video: MDI Tv

IPJ Dâmboviţa a reacţionat, într-un comunicat de presă, pe care îl redăm integral:

„Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, comisar şef de poliţie Zepişi Danil, nu a fost sunat sau chemat niciodată în legătură cu aspectele sesizate în articolul de presă. Mai mult, până la data de 31 august a.c., şeful Inspectoratului, comisar şef de poliţie Zepişi Danil, a fost în concediu medical. În acea perioadă, adjunctul şefului I.P.J Dâmboviţa, comisar şef de poliţie Păun Sorin, a fost lăsat la comanda Inspectoratului, prin dispoziţie. De asemenea, nici acest ofiţer de poliţie nu a fost sunat sau chemat în legătură cu aspectele sesizate în articolul de presă” se arată într-un comunicat de presă al IPJ Dâmboviţa.