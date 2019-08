Un primar sătul de administraţie şi politică s-a apucat de agricultură: „E mai uşor, aer curat, fac treaba când vreau“

Pe o suprafaţă de un hectar şi cu bani luaţi de la Uniunea Europeană pe Măsura 6.1, (1.400 de euro) a înfiinţat o cultură de mazăre. Pe lângă asta, Rădulescu are, pe 6 hectare, culturi de floarea-soarelui, porumb şi grâu.

Spune că mare parte din ce produce pe câmp vinde. „Am renunţat la politică din cauza vârstei. La 70 de ani nu îţi vine să mai lucrezi în administraţie. Mai înainte, am fost preşedinte de CAP. Am 54 de ani de muncă. Acum nu mă trage nimeni la răspunedere. Am doi băieţi angajaţi şi îmi văd de-ale mele”, spune fostul primar Sebastian Rădulescu.

Rădulescu a fost ales primar pe listele Partidului România Mare, iar după aceea a trecut în PSD. De politică s-a lăsat în 2016, iar la pensie a ieşit în 2009.

„Agricultură fac de când mă ştiu. Dar acum, fiind pensionar, am mai mult timp. O parte din marfă o folosesc pentru consum propriu şi restul o dau pe unde găsesc, la anumiţi intermediari. Asta e viaţa, e greu pentru că nu mai sunt silozuri, CAP-uri. Vin şi îmi iau marfa din câmp. În agricultură e mai uşor, că e aerul curat, îmi fac treburile când vreau. Am rezistat până acum şi în politică şi la CAP 20 de ani. Eram tânăr şi mergea treaba”, îşi aduce aminte edilul.

Nu are regrete

„Regrete nu am. Mi-am dat silinţa şi am făcut ceva în comună, altfel nu rezistam 20 de ani. Pe Sapard am făcut multe proiecte, cum ar fi zece kilometri de asfalt de DC-uri şi un cămin de bătrâni, unde am dat de lucru la 15 tineri din comună şi l-am făcut pentru bătrânii din comună. Funcţionează şi la ora actuală. Am realizat modernizare de şcoli, iluminat public şi alte asfaltări din fonduri proprii, la drumuri săteşti. Şi acum mă întâlnesc cu ei şi regretă că am plecat. Nu mă mai întorc. Nu regret că nu mă mai întorc”, adaugă Sebastian Rădulescu.

Ulieşti este o aşezare veche, cu o vechime de peste 400 de ani, (într-un document ce se regăseşte la biserica din Cobia, se pomeneşte că Mihai Viteazul (1593-1601), după lupta de la Călugăreni ce a avut loc pe valea Neajlovului, îndreptându-se spre Târgovişte, a trecut prin Obislav şi Uliesti). Cel mai important moment în istoria comunei este anul 1864, atunci când au sătenii, care trăiau în bordeie prin păduri, au fost împroprietăriţi de către domnitorul A.I.Cuza.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: