Peştera Ialomiţei, „descoperită“ de aproape 700.000 de turişti, de când a fost reabilitată

Peştera a fost dotată şi cu echipamente de sonorizare şi de proiecţie pentru desfăşurarea unor evenimente precum slujbe religioase sau spectacole, sistem de supraveghere video, filme documentare pentru informarea vizitatorilor, dar şi bănci de odihnă, pubele ecologice şi altele.





Peştera are o lungime de circa 1.100 de metri, dintre care 450 de metri sunt accesibili şi amenajaţi pentru vizitare. Intrarea peşterii este orientată spre est, iar gura acesteia, sub formă de semielipsă, are o înălţime de 20 metri şi o lăţime de 16 metri.

Peştera Ialomiţei este deschisă de marţi până duminică, între orele 9:00 - 18:00, iar taxa de intrare este 10 lei pentru adulţi, 5 lei pentru copii.