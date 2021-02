Marcel Ghergu critică şi el prestaţia jucătorilor de la Chindia în meciul cu FCSB: „Nu am contat deloc”

„Ce pot să spun? Când joci cu FCSB, care e pe primul loc. A fost un joc rău. Am început foarte greu, am avut prea mult respect pentru adversar. Nu am contat deloc în prima parte a meciului. Nici FCSB n-a arătat foarte bine. Aşteptam mai mult curaj, mai multă implicare în joc, mai multă atitudine. Ar fi trebuit să începem meciul aşa cum l-am terminat, cu mai multă încredere.





După părerea mea, a fost un joc modest din partea ambelor echipe. Ultimele jocuri au arătat că şi FCSB are anumite probleme şi am sperat să obţinem ceva azi. Nu înţeleg această teamă de adversar. Trebuie să joci dezinvolt, cu mai mult curaj şi speculai forma în care era FCSB. Puteai obţine ceva mai mult”, a declarat Marcel Ghergu, pentru GSP.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Darius Olaru, în minutul 23.

Chindia Târgovişte se află pe locul 8 din Liga 1, cu 29 de puncte obţinute după 24 de meciuri jucate.