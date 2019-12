Cum l-ar pedepsi românii pe posesorul de BMW rămas înzăpezit pe munte, pe un drum închis circulaţiei, cu doi copii în maşină VIDEO

Maşina BMW B 881 WIN, în care se aflau şi doi copii, a rămas înzăpezită în nămeţii dintre Dichiu şi Piatra Arsă duminică, 29 decembrie. Şoferul a chemat în ajutor pompierii, care au dat la lopată ore întregi ca să-l scoată pe inconştient de acolo.

„Vouă vi se pare normal ce vedeţi? Să urci pe vremea asta pe Transbucegi, doar pentru că ai BMW, mi se pare inconştienţă. Iar după ce ai rămas blocat între Dichiu şi Piatra Arsă suni la 112 sa vină pompierii să dea la lopată câţiva kilometri buni sa te scoată pe tine, că eşti cetăţean şi ai drepturi. Şi, în timp ce pompierii dau la lopată, tu bei poate espresso, latte, că ai slugi care să muncească. Eu le-aş da unor astfel de inconştienţi amenzi de sute de milioane, din care să plătim salariile fiecărui pompier plecat să-i dea lui la lopată. E o Românie plină de nesimţire maximă

UPDATE: După ce au dat la lopată timp de 2 ore jumătate, maşina în care se aflau şi doi copii de 4, respectiv 11 ani, a fost scoasă la drum practicabil. Locul unde a derapat maşina era într-o zonă INCHISA CIRCULAŢIEI RUTIERE PE TIMP DE IARNĂ“, a postat pe Facebook Liviu Lazăr, un român indignat.

Comentatorii se întrec în idei de pedepse şi catalogări pentru posesorul de BMW.

„Un manelist la munte“, „Castraţi bipedul!“, „Cel mai prost şofer din România!“, „Ar trebui coborâţi să nu crape acolo, amendaţi dacă au încălcat interdicţia drumului închis, dar maşinile le-aş lăsa acolo, în zăpadă, până la primăvară“, „Daca nu vin pompierii să-l scoată din zăpadă, ce făcea, nu cobora să dea zăpada, stătea în maşină până nu mai avea motorină şi după aia o lua pe jos“, „Amendă cât costă maşina, să se sature! Data viitoare nu mai urca nici rugat şi plătit“, „Ce nu înţeleg eu: de ce trebuie "salvată" maşina? Trebuia să fie coborâţi pasagerii jos la civilizaţie, amendă că a circulat pe un drum închis şi maşina la primăvară“, „Pompierii trebuia să-i facă cadou o lopată cu sigla BMW. Cu urări de LA MULŢI ANI!“, „Eu, dacă eram în locul unui pompier, îl scoteam cu japca din maşină să dea la lopată... şi un coleg să stea confortabil la volan în locul lui să facă manevre. Cum vi se pare??“, „Doar un cocalar ! Păcat de sărmanii pompieri!“, „Poliţia are numărul maşinii, reţinut permis şi sesizate organele abilitate pentru punerea în pericol de vieţi omeneşti. Dacă avea şi copii cu el, înseamnă că e praf in creierul lui“, „Ia să fie obligaţi să suporte costurile pentru serviciile prestate, şi o să vedem cum le dispare brusc pofta de aventură tembelă, ba chiar uită şi de drepturi“, .„Lăsând la o parte nesimţirea, sau inconştienţa conducatorului auto, nu cumva acesta a pus în pericol viata copiilor? Nu ar trebui să se sesizeze, cumva, Protecţia Copilului?“ etc.

Interesant este că se găsesc şi şoferi care-i iau apărarea posesorului de BMW, spunând că pompierii nu sunt plătiţi să stea la căldură, autorităţile nu ar fi trebuit să închidă drumul, ci să-l întreţină, iar cei care comentează sunt doar invidioşi şi pârliţi.

Autoturismul se află la aproximativ 2 kilometri de Şaua Dichiu, între Cabanele Dichiu şi Piatra Arsă. Din fericire, cei doi adulţi şi trei copii, toţi din Bucureşti, nu au fost răniţi. La faţa locului, s-au deplasat mai multe echipaje de la Ambulanţă, pentru evaluarea persoanelor implicate în accident, dar şi jandarmii montani şi Salvamont Dâmboviţa. BMW-ul a fost repus pe partea carosabilă cu ajutorul maşinii de serviciu dotată cu troliu şi adus în condiţii de siguranţă în zona cabanei Dichiu.

Întreaga acţiune s-a încheiat după două ore şi jumătate.

În Munţii Bucegi, vremea este extrem de nefavorabilă. Vântul suflă la rafală cu 80-100km/h, iar temperatura este de -12C. Probleme au fost înregistrate şi vineri, 27 decembrie, când 40 de turişti din judeţele Prahova, Braşov, Constanţa şi Bucureşti, care se deplasau cu 20 de autoturisme pe ambele sensuri de mers de pe DJ 714, iar în zona "Plaiul Mircei" nu au mai putut continua drumul din cauza gheţii formate pe carosabil. La faţa locului au venit lucrători ai LDP Dâmboviţa şi au dat cu material antiderapant, traficul fiind în prezent eliberat.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Un autoturism cu trei copii şi doi adulţi a derapat între Cabana Dichiu şi Piatra Arsă, din Bucegi

VIDEO Autoturism ieşit în afara părţii carosabile pe Transalpina, recuperat de salvamontişti şi lucrătorii de la Drumurile Naţionale