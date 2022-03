Cum arată un buncăr antiatomic de comandă. Are pompă de aer, generator de curent şi centrală telefonică

La nivelul judeţului Dâmboviţa sunt funcţionale 107 adăposturi de protecţie vicilă, atât publice cât şi private. Lista poate consultată pe site-ul ISU Dâmboviţa

Centrul de comandă din Târgovişte, care se află sub Colegiul Naţional „Constantin Carabella”, dispune de 24 de camere: bucătărie, dormitoare, magazii, băi, instalaţii de producere curent electric şi pompe de aer în caz de atac chimic.

Chiar dacă nu s-a mai investit de zeci de ani în acest adăposturi, ele pot proteja până la 4.000 de persoane. Multe dintre ele se află sub blocuri de locuit, instituţii publice, dar şi sub fabrici, iar la nevoie numărul lor poate fi crescut, pentru că fiecare bloc are subsoluri generoase.

„În acest moment nu toate adăposturile pot fi utilizate pentru că multe se află sub blocurile locuite şi sunt inundate. În caz de urgenţe, atac aerian, autorităţile au obligaţia ca în cel mult 24 de ore să le facă funcţionale”, ne-a spus Gheorghe Dincă, inspector SVSU, în cadrul Primăriei Târgovişte - FOTO jos.





Centrul de comandă poate fi folosit imediat. Dispune de un sistem de ventilaţie care introduce aer curat şi scoate aerul viciat. De asemenea, mai dispune de o ieşire de urgenţă, formată dintr-un tunel lung de 15 metri, precum şi o centrală telefonică veche, dar funcţională, în caz de urgenţă, pentru situaţiile în care toate liniile moderne de comunicaţie pică.

„Într-un caz real, uşile adăpostului se închid, avem nişte vane care creează presiune şi nu permit aerului din exterior să intre. Acest punct de comandă are 24 de încăperi, fiind unul gândit şi pentru sală de luat masa, de odihnă, de bucătărie. De asemenea, are un punct de decontaminare. Cei care vin de afară dintr-un mediu toxic se dezbracă, se spală şi apoi intră. Adăpostul mai dispune de o sală de conducere, acolo unde se pot lua decizii de către responsabili, existând şi două ramificaţii de transmisiuni, de unde se pot da drumul sirenelor din oraş. La nivelul Municipiului Târgovişte avem trei sirene electronice, cu modulul de acţionare la Primărie, care sunt independente ca şi energie şi care pot transmite şi mesaje vocale”, mai spune inspectorul Dincă.

Cel mai nou adăpost construit în Târgovişte se află sub recentul construit mall - Dâmboviţa Mall.





Noile buncăre - norme tehnice

Din punct de vedere al normelor tehnice de construcţie, buncărele realizate în cadrul construcţiilor noi trebuie să ofere câte un metru pătrat suprafaţă utilă pentru fiecare persoană.





La spitale şi şcoli, capacitatea de primire trebuie să fie de cel puţin 2/3 din numărul total al paturilor, respectiv, elevilor.