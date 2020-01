Comuna din România care îşi va asigura aproape în totalitate consumul de energie din panouri solare

Energia care va fi, practic, nelimitată şi gratuită, va asigura necesarul instituţiilor publice din comună, dar şi iluminatul public.

Primăria Potlogi a demarat proiectul unui parc de panouri solare de 48 kilowati/oră, care va fi construit în perioada următoare. Săptămâna viitoare se va face montarea efectivă a panourilor fotovoltaice, iar sistemul va fi funcţional de la 1 aprilie, potrivit administraţiei locale.

Parcul fotovoltaic va cuprinde 155 de panouri solare. Primarul comunei Potlogi, Nicolae Catrina, spune că energia va fi injectată în reţeaua publică, iar producţia va asigura iluminatului public, dar şi al Primăriei, al şcolilor şi muzeelor de pe raza localităţii.

„Proiectul încă nu funcţionează acum, dar avem tot ce ne trebuie, într-un depozit. În cel mai scurt timp panourile fotovoltaice vor fi montate. Vom avea un sistem de 48 kilwati, pe oră. Tot ce producem noi injectăm în reţeaua publică şi de acolo primim înapoi energie. Dacă producem noi mai puţin decât ne trebuie, plătim diferenţa. Dacă depăşim consumul, nu mai plătim nimic, dar ne plătesc ei nouă. Fără falsă modestie, un astfel de sistem de panouri fotovoltaice nu a mai fost construit în judeţul Dâmboviţa nici chiar în oraşe”, spune edilul.

Sistemul va asigura 80% din necesarul comunei

„Noi asigurăm energia verde pentru Primărie şi pentru iluminatul public din comuna Potlogi. În urma unor calcule, se pare că noi ne vom asigura aproximativ 80% din necesar cu ajutorul acestei instalaţii. Este posibil, ca în caz de vreme bună, cu soare puternic să ne asigurăm 100% şi chiar şi peste această valoare din necesar”, adaugă Nicolae Catrina.

Sistemul de panouri fotovoltaice va fi amplasat pe un teren al Primăriei, iar dacă se va dovedi eficient, va fi extins.

„Dacă tot va decurge bine ne vom putea extinde pentru că acolo unde va funcţiona sistemul de panouri fotovoltaice avem mai mult teren. Am făcut şi un calcul simplu şi am constatat că în doi ani de zile ne amortizăm investiţia, având în vedere că factura lunară la energia electrică în comuna Potlogi se ridică la aproximativ 24.000 de lei. Investiţii în sistemul de iluminat public nu s-au făcut în ultimii ani şi plătim destul de mult. Acesta este şi motivul pentru care am gândit această investiţie”, precizează primarul.

Potlogi a fost şi prima comună din judeţul Dâmboviţa care a implementat un sistem de internet wireless pe toată suprafaţa localităţii, dar şi cu acoperire totală în ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă şi gaze.

De asemenea, în comuna Potlogi este în construcţie un bloc de locuinţe pentru tineri destinat închirierii, obiectiv finanţat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), în valoare de 2.765.140 lei.

Cel mai important obiectiv din Potlogi este Palatul Brâncovenesc, realizat de domnitorul Constintin Brâncoveanu şi care a fost reabilitat recent.