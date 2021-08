Colonelul colecţionar şi cele 400 de radiouri strânse într-o viaţă. Multe dintre aparate sunt în stare perfectă de funcţionare FOTO

Târgovişte, fosta Cetate de Scaun a Ţării Româneşti, va avea unul dintre cele mai importante muzee de radiouri vechi din sud-estul Europei, acest lucru datorându-se pasiunii lui Gheorghe Malancu (69 de ani), fost colonel în Armata Română.

Cele peste 400 de radiouri vor fi găzduite permanent în clădirea fostei Şcoli de Cavalerie, loc unde îşi vor aştepta cuminţi vizitatorii, ca adevărate ferestre către trecut.

NĂSCUT ODATĂ CU PRIMUL RADIO AL FAMILIEI

Pasiunea lui Gheorghe Malancu pentru radiouri este de-o viaţă, am putea spune.



„M-am îndrăgostit de aparatele radio încă de când eram copil. Mergeam la Casa Pionierilor, la cercul de radio-amatorism. Acolo am învăţat să repar aparate de radio şi televizoare.



Acolo am construit primul meu aparat de radio. Îl am şi acum şi este în perfectă stare de funcţionare“, povesteşte Malancu. Primul aparat de radio a fost cumpărat de tatăl său, în 1951, anul naşterii colecţionarului de acum. Îşi aminteşte că, la vârsta de 8 ani, a început să fie interesat de cum se poate să asculţi la asemenea distanţe emisiuni şi muzică.

În tinereţe a mai cochetat şi cu sportul – a participat la numeroase competiţii de atletism –, dar şi cu pictura, creaţiile sale fiind expuse în cadrul mai multor evenimente locale. După ce a absolvit liceul cu profil sportiv, a ajuns la Şcoala de ofiţeri – specializarea Finanţe. Repartiţia l-a adus, în 1973, la Târgovişte, unde trăieşte împreună cu familia. Nu s-a rupt însă de Câmpulung, oraşul natal. Cu toate acestea, singura sa pasiune de care nu s-a putut îndepărta a fost radioul.

COLECŢIA, DE NEPREŢUIT

În colecţia de la Târgovişte nu există vreun aparat radio care să nu funcţioneze. Cât despre valoarea lor, putem spune că multe dintre ele valorează chiar şi peste 500 de euro. „Le-am luat de pe internet, dar nu le pot estima valoarea lor sufletească. Am pus multă pasiune la recondiţionare. În jur de 70-80% din piese erau nefuncţionale şi au fost aduse de mine la parametri buni. Am căutat să folosesc doar componente originale – până şi cordoanele de alimentare am căutat să le aduc din ţara de provenienţă“, spune „tatăl radiourilor” din Târgovişte.



Gheorghe Malancu, în atelierul său. FOTO: Ghe. M.

În colecţia lui Gheorghe Malancu există aparate produse sub mărci celebre, străine şi româneşti, precum Telefunken, Electronica, Volksempfanger, Globus Rádió, Zenith, Philips, Tesla, Panradio, Radio Popular, Orion, Iron, Serenada, Bicaz, Carmen şi Select. Cea mai veche piesă este un patefon din 1927, marca Columbia, adus tocmai din Anglia. Are chiar şi patefoane româneşti, care au apărut în jurul anilor 1950.

La începutul secolului al XX-lea, doar românii bogaţi sau cei care lucrau în străinătate îşi permiteau să-şi cumpere un aparat radio. „La vremea când tata a cumpărat un aparat Pionier, doar bogătaşii aveau radiouri marca Telefunken sau Philips în casă. Aparatele bune, pe care le am şi eu în colecţie, costau o avere în trecut. Potenţialii cumpărători erau delegaţii care se plimbau prin ţări străine. Aparatele foarte vechi, din anii ’37-’40, erau scumpe. În 1980, de exemplu, românii au făcut un radio profesional, care costa cam 5.400 de lei, mai bine de un salariu mediu (n.r. – în jur de 3.000 de lei). Aveai nevoie de aproape două salarii să-ţi iei un radio din acela – era un moft. Erau, însă, frumoase şi aveau o recepţie fantastică“, îşi aduce aminte târgovişteanul.

COLECŢIONAR, MEŞTEŞUGAR, PASIONAT



„În momentul de faţă am multe radiouri, aproape că s-a dublat colecţia mea în ultimii ani. Am ajuns la peste 300 de radiouri funcţionale şi mai bine de 60 care mai au nevoie de mici reparaţii. Eu le redau frumuseţea de odinioară, dar ce mă depăşeşte duc la un prieten. Cea mai importantă piesă, achiziţionată recent, este un minunat aparat de radio Marconi, fabricat în Anglia, care este cu posturi preselectate. Este precursorul tuturor apariţiilor de la noi din ultimii ani. Este în stadiul de reparaţii, dar funcţionează“, spune Gheorghe Malancu.

Marconi, Anglia 1935-1936, căutare automată a posturilor, foarte evoluat la vremea respectivă. FOTO: Gheorghe Malancu

Tot o achiziţie recentă este şi un RCA american, în stare de funcţionare în regim de 70-80%. „Până de curând, cea mai importantă piesă era un Zenit luat de la cineva de la Gura Ocniţei. Aparatul are o poveste fantastică: l-a găsit într-un avion american prăbuşit în localitatea respectivă. El era vedeta de până acum. Are nişte motoraşe cu tehnologie înaltă pentru anul 1935“, povesteşte colonelul cu entuziasm.

Ultima achiziţie - RCA128, USA 1937. FOTO: Gheorghe Malancu

Gheorghe Malancu a început mai demult să colecţioneze radiouri, iar de la un hobby şi până la o colecţie de sute de aparate au trecut doar câţiva ani. „O perioadă de timp, când au văzut prietenii mei că sunt pasionat, am primit donaţii, -le-am mai luat de pe internet, de pe unde găseam. Mai nou, sunt prieten cu proprietarul unui centru de recuperare electrocasnice din Piteşti şi mi le oferă gratuit. Le iau de la el şi apoi le repar. Îmi dă aparatele care sunt mai rare“, povesteşte Malancu.

LA CONCURENŢĂ CU DRESDA

Colecţionarul apreciază că Muzeul Radioului, care se va înfiinţa la Târgovişte, va fi cel mai important din sud-estul Europei.



„Muzeul Radioului de la Târgovişte cred că va fi cel mai important din ţară şi din sud-estul Europei. La muzeul din Dresda au piese de rezistenţă, dar nu au atâtea piese ca mine şi atât de diversificate. Până acum, nu credeam aşa ceva, dar înfiinţarea acestui muzeu este o mare realizare şi pentru mine, şi pentru comunitate. O să propun Universităţii «Valahia» din Târgovişte să facem lecţii de practică la mine, să afle istoria tranzistorului, să vadă televizoare alb-negru, cu lămpi, pentru că studenţii nu mai fac practică în ziua de astăzi“, adaugă colonelul Malancu.

Zenit, USA,1935, recuperat de la un pilot american care bombardat Ploiestiul şi a fost doborât la Gura Ocniţei. FOTO: Gheorghe Malancu

