Bază sportivă făcută pe vremea Elenei Udrea, devastată de săteni. Cum a devenit terenul păşune pentru vite

Mai mult, hoţii au furat aproape orice, de la baterii de chiuvetă, calorifere şi până la centrala termică. Investiţia a fost realizată în urmă cu 11 ani prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii şi a unor Baze Sportive din Mediul Rural, în anul 2010, investiţie în valoare totală de 720.756 lei. Proiectul pare a fi finalizat, însă nu are nicio utilitate pentru localitatea în care a fost implementat.

„În 2008 s-a început construcţia baze sportive, prin OG 7. Când am fost acolo nu mi-a venit să cred ce au putut face. Este devastată baza sportivă. Am avut un gust amar când am plecat de acolo. E groaznic. Va trebui să cheltuim mulţi bani să reparăm ce s-a distrus acolo. Sunt fire smulse, depozite de gunoaie, calorifere rupte. La un moment dat, au furat şi centrala, acum câţiva ani. Acea bază sportivă a costat 700.000 de lei, o sumă mare la acea vreme. Locuitorii sunt responsaibili. Totul s-a întâmplat în decurs de 10 ani. Au pus şi camere de supraveghere, au umblat şi la camere. O să fac o comisie să vedem ce s-a întâmplat acolo exact”, a spus primarul comunei Vârfuri, Răzvan Bănaru (Pro România).



Baza sportiva Vârfuri FOTO Răzvan Bănaru

Sistem de monitorizare video performant

Pe terenul de fotbal se poate juca fotbal. Teoretic. „Este un teren de mini-fotbal, de 30/40 metri, nu e mare. Are gazon, dar trebuie întreţinut”, a mai spus edilul.

Acesta a precizat că administraţia locală a început montarea camerelor de supraveghere în comuna Vârfuri, în anumite puncte. Locuitorii certaţi cu legea vor avea o mare surpriză, pentru că la furt şi la distrugere şi la mizerie, vor găsi toleranţă zero.



Baza sportivă a fost realizată de fostul edil Petre Iuga (PNL), prin OG 7, cu bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, condus la acea vreme de Elena Udrea. Baza a fost amplasată la câţiva kilometri de şcoală, iar terenul a devenit păşune pentru vite.

Edilul de atunci era omul bun la toate: când pe fotoliul de primar, când în scaunul buldoexcavatorului, însă, spunea el, se ocupa şi de animalele din gospodărie.



