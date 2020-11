VIDEO Revoltă în cea mai mare piaţă din Suceava: „De ce e piaţa mai periculoasă decât supermarket-ul?”

Scandalul s-a iscat chiar la prima oră a dimineţii, când pieţarii au venit să îşi aşeze marfa pe tarabele din hale. La faţa locului au aflat că vor trebui să îşi mute întreaga activitate în aer liber, pentru că hala se va închide aşa cum a cerut Guvernul României, pentru a se limita, pe cât posibil, răspândirea noului coronavirus.

În mod surprinzător, spaţiul exterior pus la dispoziţia vânzătorilor este mai puţin generos decât cel din hală, ceea ce înseamnă că vor fi nevoiţi să împartă tarabele ca să fie loc pentru toţi.

Vor sta la o distanţă mult mai mică unii de alţii. Totodată, aleile pe care circulă clienţii sunt mai înguste şi nu s-a găsit încă o soluţie pentru cei care vând lactate.

Decizia conducerii primăriei i-a înfuriat pe comercianţi. Pe de o parte, spun că piaţa nu este mai periculoasă decât hipermarketul în ceea ce priveşte riscul de infectare cu SARS-CoV-2.

Pe de altă parte, au arătat că vor fi nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţii inumane, pentru că afară este din ce în ce mai frig şi le va îngheţa marfa.

FOTO: Oana Şlemco

„Eu nu pot să înţeleg de ce ne mută. De la începutul pandemiei până acum nu a fost niciun caz de COVID-19 în piaţă. Nu am avut persoane bolnave. Am făcut tot ce ni s-a cerut. Am pus folii pe tarabe, am purtat mască, am avut şi am folosit dezinfectantul. De ce nu ne crede nimeni că am respectat regulile? Acum ne bagă unul peste altul. Acum vor fi îmbolnăviri. Ei şterg cu noi pe jos acum. Am plătit toate dările la stat” a spus una dintre vânzătoare.

„De ce nu vin cei din Parlament să vadă cum stă treaba în piaţă? Ce face Avocatul Poporului?”, a spun un alt vânzător.

„Venim din Adâncata, am 300 de oi şi 20 de vaci. De unde le dau de mâncare? Cui dau marfa. Am zilnic sute de kg. Subvenţie nu ne-a dat, vor să ne distrugă ca să aducem marfă de afară. Vând în piaţa de lactate de 30 de ani. Nu am avut reclamaţii până acum. Ne distruge? Cu ce hrănim animalele? ”, a întrebat un producător de lactate.

„Plătesc taxe de 7.000 de lei/an. Market-urile nu-s spaţii închise? Să ne lasă să vindem marfa”, a spus o altă vânzătoare.

„Afară este frig, doamnă. Ne îngheaţă marfa. Ce au făcut ei este o improvizaţie. Ne plouă şi pe noi, ne udă şi marfa ”, a completat o femeie.

„Parlamentarii stau la căldură şi dau ordine de dus. Nu avem niciun venit. Din asta trăim. Noi suntem producătorii care trebuie să muncim ca să trăim pe timp de iarnă. Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc”, a declarat o altă vânzătoare.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost luni, în jurul orei 9.30 în piaţa agroaliamentară şi a stat de vorbă cu pieţarii nemulţumiţi. Le-a spus că unde-i lege nu-i tocmeală, că decizia închiderii pieţelor interioare nu a fost adoptată de premierul Ludovic Orban, ci de specialiştii care încearcă să limiteze transmiterea noului coronavirus. Ion Lungu a explicat că şi el a vândut în pieţe, înainte de Revoluţie, şi ştie care sunt dificultăţile.

„Noi suntem de vină cu ghilimelele de rigoare că am modernizat pieţele. Le-am adus căldură şi condiţii civilizate. Din păcate, astăzi suntem într-o situaţie de forţă majoră. Este vorba despre apărarea sănătăţii oamenilor. Aţi văzut că s-au luat aceste măsuri destul de dure, discutăm despre învăţământ. (...) Am montat această piaţă temporară în aer liber(...) O zi în piaţă în condiţii grele e mult mai bine decât o zi la ATI în spital. (...) Suntem de partea cetăţenilor, vrem să-i protejăm”, a declarat primarul Sucevei Ion Lungu.

