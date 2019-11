VIDEO Profesoară de istorie, către un elev de clasa a XI-a: „Tu eşti tănău? Te urăsc, efectiv! Nu te pot suporta!“

O anchetă internă a fost începută la Colegiul Tehnic Rădăuţi, după ce Consiliul Judeţean al Elevilor a dat publicităţii o înregistrare video în care se aude cum o profesoară de liceu îi spune unui elev că-l urăşte, că nu poate să-l suporte. „Tu eşti tănău? Tu nu ştii ce-i cu tine? Te urăsc, efectiv! Nu te pot suporta”, a ţipat profesoara.

Elevul ne-a declarat, sub protecţia anonimatului, că este persecutat de profesoară încă din clasa a IX-a. În prezent, adolescentul este în clasa a XI-a. "Pe 15 octombrie, la ora de istorie, doamna profesoară mi-a adresat o întrebare şi nu am răspuns tocmai bine, iar ea m-a punctat cu nota 2. Şi de aici au început jignirile. Doamna profesoară. Nu i-am spus nimic la nicio oră. Nu i-am răspuns înapoi sau altceva şi doar atât. Înainte au mai fost câteva jigniri, tot de la ea. Mi-a spus că nu mă suportă, sunt singurul elev pe care nu-l suportă. Să mă mut mai în spate să nu mă vadă. Nu am spus nimic până acum pentru că nu am vrut să iasă scandal, dar nu am mai rezistat presiunii profesoarei", ne-a declarat tânărul.

Consiliul Judeţean al Elevilor îi solicită conducerii Colegiului Tehnic Rădăuţi să ia măsuri pentru a preveni pe viitor astfel de incidente.

„Este vorba despre cazul unui elev al acestui liceu, care a fost agresat verbal şi emoţional de un cadru didactic al unităţii de învăţământ. Fiind în timpul orei de curs, profesoara i s-a adresat elevului cu insulte, spunându-i totodată că îl urăşte şi cerându-i să se mute la o altă şcoală, motivul invocat fiind că nu îl suportă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean al Elevilor.

Contactat telefonic, directorul Colegiului Tehnic Rădăuţi, Gelu Ţugulea, a declarat că este la curent cu incidentul, că a vorbit cu profesoara şi cu elevii implicaţi. Despre profesoară, directorul a declarat că are un doctorat în instorie, că are rezultate bune în ceea ce priveşte promovabilitatea la Bac, şi că a făcut criza de nervi pe fondul unor probleme personale.

„Este profesor-doctor în istorie, un om total dedicat profesiei. Din motive personale, are o abordare specială. Ia lucrurile la modul personal. Are promovabilitate 100% la examene. Ea crede că-i poate stimula prin duritate verbală. Nu este un om răutăcioas. Are, cum se spune, o gură proastă. Regret cele întâmplate. Doamna şi-a cerut scuze elevilor. (...) Vom ajunge la o înlocuire a profesorarei de la clasă ca să dezamorsăm starea tensională”, ne-a declarat directorul.

Consiliul Judeţean al Elevilor condamnă atitudinea profesoarei. „Este total nepotrivită unui om ce are datoria primordială de a îndruma elevii şi de a fi un model pentru aceştia. Nu este de mirare faptul că elevii nu se simt în siguranţă în cadrul şcolii atât timp cât astfel de întâmplări împiedică afirmarea unui climat educaţional propice. (...) Gândindu-ne la proporţiile pe care acest comportament le-ar putea lua dacă s-ar răspândi în sistemul de învăţământ sau în orice domeniu ce presupune interacţiunea cu alţii, considerăm urgentă luarea unor măsuri pentru remedierea acestei situaţii şi prevenirea altora asemenea”, a arătat Consiliul Elevilor.

Şi conducerea Inspectoratului Şcolar Suceava a anunţat că face anchetă la Colegiul Tehnic din Rădăuţi pentru a stabili cum s-a produs incidentul.