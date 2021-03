Reprezentanţii Mandachi Hotel Suceava, despre sancţiunile date după un control: Este exclus orice termen de petrecere sau distracţie

Reprezentanţii Strong MND Corporation au transmis, duminică, precizări legate de informaţiile conform cărora, sâmbătă, Mandachi Hotel & SPA a primit o amendă deoarece aici avea loc o nuntă cu aproximativ 150 de persoane. "În restaurantul mare al hotelului se aflau 132 de persoane, ceea ce înseamnă un grad de ocupare de 29% din numărul de locuri aprobat de primărie, adică 450. Sub nicio formă nu erau 220 de oameni, asa cum a apărut în mediul online, aspect ce poate fi confirmat de camerele video.

În comunicatul de presă al IPJ este specificat faptul că evenimentul ar fi fost o petrecere, lucru pe care îl combatem vehement. În restaurant se aflau persoane care serveau masa, cu respectarea distanţelor legale, nu petrecea nimeni", a afirmat sursa citată.

Conform reprezentanţilor hotelului, Poliţia a consemnat în Procesul verbal de contravenţie încheiat unuia dintre meseni că a fost o “Întâlnire religioasă" clienţii fiind membri ai Bisericii penticostale.

"Pe cale de consecinţă, este exclus orice termen de petrecere sau distracţie, nu a existat niciun mire, nicio mireasă, nicio formaţie, niciun DJ, nici măcar muzică ambientală şi nu s-a dansat nicio secundă, aspecte care pot fi verificate prin camerele de supraveghere şi confirmate de către Poliţie", a precizat aceeaşi sursă.

Reprezentanţii firmei au susţinut că Hotel Mandachi nu a fost amendat pentru organizarea de evenimente, întrucât s-au respectat toate normele de protecţie Covid-19.

"În urma verificărilor, cei amendaţi au fost clienţii din incintă pentru că s-au adunat în cadrul unei întâlniri a Bisericii (informaţie preluată din procesul verbal încheiat de către Poliţie acestora). Clienţii au solicitat cazare şi ne-au cerut confirmarea că pot servi cina în incinta restaurantului hotelului, aspect ce întăreşte obligaţia Hotelului de a oferi serviciile pentru care a fost autorizat", au explicat aceştia.

Referitor la informaţii potrivit cărora acţionarul hotelului Ştefan Mandachi ar fi organizat personal evenimentul, Gabriel Melniciuc, CEO al grupului de firme Strong MND, inclusiv compania care administrează Mandachi Hotel & SPA, a precizat: "După ce am primit avizul de la departamentul juridic, nu am considerat oportun să solicit aprobarea dlui. Ştefan Mandachi sau că ar fi necesar să-l informez cu atât mai mult cu cât acesta mi-a comunicat în mod repetat că am responsabilitatea să conduc compania în mod independent. Actionarul nu este administratorul societăţii şi nu asigură managementul hotelului, acesta fiind delegat unor companii terţe. Cunosc foarte bine ce riscuri implică Covid19, mai ales că în perioada 8 martie - 19 martie am fost internat în spital, diagnosticat cu formă medie spre gravă Covid 19. Toate discuţiile cu acţionariatul se rezumă la dezvoltarea macro a companiei, la strategiile de dezvoltare, nicidecum la problemele mărunte de micro management cum ar fi rezervări, angajări, cazări, mese servite şi chiar nunţi botezuri şi alte evenimente, acţionarul repetându-mi în mod constant că toate problemele de micro management nu ar trebui sa ajungă la el".

"Având în vedere că gradul de incidenţă în Suceava este de sub trei la mie şi putem servi legal masa în restaurant, am aprobat solicitarea clienţilor, mai ales că avem capacitatea totală în hotel de aproximativ 700 locuri la mese şi că Legea ne permite să asigurăm masa tuturor celor cazaţi în incinta hotelului. Am considerat justificat să iau o astfel de decizie, mai ales că toate restaurantele din Suceava au dreptul legal să primească şi să servească clienţi în limita a 30% din capacitatea autorizată", a explicat el.

La rândul său, avocatul Daniel Zoiţa, reprezentant al Mandachi Hotel, a arătat că, în ceea ce priveşte nunţile, "există dispoziţie scrisă în companie că NU SE ORGANIZEAZĂ NUNŢI până la ieşirea din pandemie. Consider că nu s-a încălcat legea în vreun fel, activitatea din restaurant nu întruneşte nicio caracteristica a unei nunţi, de aceea am avizat personal servirea mesei în restaurantul mare".

"Cu privire la situaţia din restaurant, nu am cerut vreun acord de la acţionar, nu am avut nicio dezbatere pe această temă, dl. Mandachi fiind plecat din localitate pe perioade îndelungate. În fiecare zi se servesc mese în cadrul restaurantului şi nu am informat niciodată acţionariatul, întrucât singura dispoziţie primită este să respectăm legislaţia şi atât", a menţionat sursa citată.

Florentin Cojocaru, manager general Hotel Mandachi, a afirmat: "După ce am obţinut avizul avocatului şi acordul de la C.E.O. Gabriel Melniciuc, am susţinut şi încurajat aprobarea rezervării şi a cinei, deoarece consider că nu încalcă normele legale în vigoare. Cu referire la eveniment, am fost prezent în ziua de 27 martie 2021 în cadrul hotelului şi m-am asigurat că în restaurantele noastre nu se desfăşoară petreceri cu muzică, formaţie, dans, cântări, fapt ce poate fi confirmat de către toate organele de control care ne-au verificat de două ori precum şi de camerele video. Îmi asum că am recomandat personal departamentului juridic şi managementului central să valideze propunerea mea de masă servită şi nu consider că prin decizia mea hotelul a încălcat vreo lege".

Poliţia Judeţeană Suceava a transmis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, faptul că peste 200 de poliţişti şi jandarmi au acţionat în sistem integrat împreună cu lucrători ISU şi specialişti din cadrul DSP Suceava si ANSVSA Suceava in cadrul acţiunilor de prevenire a răspândirii SarsCov2.

"În cadrul acţiunilor au fost obţinute date şi informaţii cu privire la organizarea unui eveniment privat (nuntă) cu participarea a cca 200 persoane într-un restaurant de pe raza municipiului Suceava. La faţa locului au fost direcţionate forţe de poliţie si jandarmerie fiind identificate cca 150 de persoane care participau la o nuntă. Evenimentul a fost oprit şi au fost aplicate 154 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment, dar şi pecuniare în valoare de 14.000 lei atât administratorului unităţii economice, cât şi organizatorilor şi participanţilor pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind interdicţia de organizare a evenimentelor private", a arătat IPJ Suceava.



Duminică, IPJ Suceava a transmis, în cadrul unui comunicat referitor la toate sancţiunile date în urma acţiunii de control, că sâmbătă după-amiază, Poliţia municipiului Suceava a obţinut informaţii cu privire la faptul că la un restaurant situat la ieşierea din localitate se desfăşoară "un eveniment privat" cu peste 150 de participanţi. Acolo a fost direcţionată patrula de ordine publică din zona Obcini, împreună cu dispozitivul care acţiona conform planului de acţiune de la nivelul Poliţiei mun. Suceava, format din 6 poliţişti, 5 jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava, 2 lucrători din cadrul I.S.U. Suceava, 4 lucrători din cadrul Poliţiei Locale şi un lucrător din cadrul D.S.V.S.A. Suceava.

"În interiorul sălii de evenimente a restaurantului era organizat un eveniment privat la care participau aproximativ 150 de persoane. Acestea se aflau la mese consumând băuturi şi produse alimentare. Cu ocazia verificărilor efectuate a rezultat faptul că o femeie de 35 ani, din municipiul Suceava, a organizat evenimentul cu participarea a 150 de persoane. Având în vedere restricţiile în vigoare privind prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19, femeia a fost sancţionată contravenţional conform art. 65, lit. l din Legea 55/2020, rap. la art. 1, pct. 2 din Anexa nr. 3, la H.G. 293/2021 cu amendă în cuantum de 2.000 lei. De asemenea, participanţii la întrunire au părăsit interiorul sălii de evenimente la solicitarea organelor abilitate, fiind sancţionaţi cu averisment cu privire la respectarea restricţiilor în vigoare. Totodată, directorul unităţii economice în cauză, a fost sancţionat contravenţional conform Legea 55/2020 cu două amenzi în cuantum de 12.000 lei", a arătat sursa citată.