O maşină a plonjat într-o groapă plină cu apă, adâncă de 8 metri, de pe marginea drumului. Şoferul şi nepoata lui au murit

Două persoane, un bărbat şi o femeie, şi-au pierdut viaţa după ce au căzut cu maşina cu care se deplasau într-o groapă adâncă de opt metri, plină cu apă, de pe drumul judeţean Suceava – Berchişeşti. Este vorba despre un bărbat de 75 de ani şi nepoata acestuia de 21 de ani, ambii din Măzănăieşti.

Accidentul s-a produs în jurul orei 13.00, într-o zonă unde drumul este deviat pentru construcţia unui viitor pod pentru axa Suceava - Iaşi.

Un martor susţine că şoferul maşinii nu avea viteză şi nu înţelege cum a ajuns în apă. Nu este exclus să i se fi făcut rău la volan.

„Eram în spatele lor şi am văzut că maşina se duce în gaură. Am ieşit din maşină să vedem poate nu s-a dus. Am văzut spatele de la maşină, s-a dus la fund, a ieşit de vreo două ori câţiva bulbuci acolo din apă şi nu am mai văzut. Am sunat la 112. Era o maşină albastră, nu avea viteză. (...) Aici este zonă de şantier. Se vede că zona este semnalizată”, a declarat bărbatul.

Şantierul în care s-a produs nenorocirea a fost deschis în 2020. Groapa a fost săpată imediat după debutul lucrărilor, potrivit spuselor vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Cristi Creţu. Firma care gestionează şantierul nu a depăşit termenul de finalizare a lucrărilor. Pe de altă parte, constructorul a cerut aprobarea unor acte adiţionale de prelungire a contractului din mai multe motive, între care pandemia, vremea nefavorabilă.

Poliţiştii suceveni trebuie să stabilească circumstanţele exacte ale producerii accidentului şi dacă şantierul era semnalizat corespunzător.

