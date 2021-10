O cunoscută scriitoare acuză medicii că ar fi refuzat să-i vaccineze tatăl imobilizat la pat. Cum explică DSP totul

Scriitoarea Angela Furtună (autoarea a 20 de volume de proză, poezie, eseuri şi critică literară) a scris pe contul său de Facebook că cere anchetarea unui medic de familie şi a reprezentanţilor DSP Suceava pentru că ar fi refuzat în repetate rânduri să se deplaseze la domiciliul acesteia ca să-i vaccineze tatăl, imobilizat la pat.

„După şase luni de aşteptare la domiciliu a vaccinului de către un nonagenar (programat încă din luna aprilie) şi a aparţinătorului său care îl îngrijeşte, atât DSP Suceava cât şi medicul Irina Gribincea amână sine die aplicarea legii şi condamnă la moarte pacienţii lipsiţi de apărare”, transmite scriitoarea.

Suceveanca susţine că ea şi tatăl său s-au programat la rapel pe 23 octombrie. Anterior, pe parcursul verii, ar fi sunat de mai multe ori la DSP solicitând o echipă mobilă de vaccinare pentru tatăl său, care nu a mai ajuns pentru rapel.

Angela Furtună s-a dus pe 23 octombrie în centrul de imunizare de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, din municipiul Suceava, unde îşi desfăşoară activitatea şi medicul ei de familie, Irina Gribincea. Scriitoarea a făcut rapelul şi apoi i-a rugat pe cei din Centru să o însoţească pentru imunizarea tatălui său. Medicul ar fi refuzat deplasarea, ar fi dat-o afară pe Angela Furtună, căreia i s-ar fi făcut rău din cauza stresului acumulat la faţa locului.

„După ce m-a imunizat, după injecţie, doamna asistentă care mi-a administrat serul a insistat să mă aşez pe un pat din camera specială pentru pacienţi cu probleme de imunitate şi cu suspiciune de reacţii grave. (…). Dar auzind că aş putea să ocup acel pat, doctoriţa Irina Gribincea m-a dat afară, susţinând că acel pat îi trebuie pentru altceva, deşi nu mai era niciun pacient altul decât mine la ora aceea în Centrul de Vaccinare de la CN Ştefan cel Mare. (…) O reacţie anafilactoidă mă scutură şi îmi dau seama că fac poate o reacţie de la vaccin combinată cu o reacţie alergică, dar şi pe fondul stresului prin care trecusem. Cum aveam pregătită în rucsac o seringă (…), mi-am înfipt acul în muşchiul coapsei, prin pantalon, şi mi-am administrat cortizonul”, susţine Angela Furtună.

Medicul ei de familie a declarat că Angela Furtună a fost imunizată cu ambele doze şi că într-adevăr echipa din Centrul de Vaccinare n-a putut să se deplaseze la domiciliul scriitoarei.

„Pe 23 octombrie, doamna Furtună a adus solicitarea să facă doza de rapel pentru ea şi tatăl ei, care este imobilizat la pat acasă. Doamna Furtună a fost vaccinată conform protocolului. Tatăl ei nu a putut fi vaccinat pentru că a făcut o solicitare de echipă mobilă. Centru nostru este un Centru fix şi atunci i-am spus să meargă la DSP să solicite echipa mobilă la domiciliu. De acolo a pornit scandalul. (...) Ea s-a enervat că nu am mers la tatăl ei. Noi nu am putut. Este un singur medic pe tură, nu are dreptul să părăsească Centrul de Vaccinare. Nu am fost desemnaţi să facem parte din echipe mobile. Eu nu am niciun conflict cu doamna Furtună”, a explicat Irina Gribincea.

DSP Suceava: „Nu apare nicăieri o solicitare pe acest nume”

Purtătoarea de cuvânt a DSP Suceava, Gabriela Băncilă, susţine că între medicul de familie Irina Gribincea şi Angela Furtună ar exista un conflict mai vechi.

„DSP Suceava are ca principală preocupare păstrarea sănătăţii publice a populaţiei şi aplicarea în teritoriu a politicilor Ministerului Sănătatii. Dar DSP nu se amestecă în conflictele dintre persoane (chiar dacă acestea sunt medic – pacient). Din cele relatate de doamna Furtuna Angela reiese ca aceasta este în dispute vechi cu medicul său de familie, Dr Irina Gribincea, care, intâmplător, desfăşoară şi activitate de vaccinare anti Covid19 la Centrul de vaccinare de la Colegiul „Stefan cel Mare” Suceava”, se arată într-un comunicat transmis de DSP.

Reprezentanta instituţiei susţine că în ciuda scandalului Angela Furtună este vaccinată cu ambele doze. Cât îl priveşte pe tatăl acesteia, instituţia sanitară percizează n-ar fi primit o solicitare de la scriitoare pentru a-i vaccinată tatăl, acasă.

„În ceea ce priveste solicitarea echipei mobile de la DSP Suceava, în vederea vaccinării tatălui doamnei Furtună la domiciliu, vă comunicăm că există numeroase căi de acces la Direcţia de Sănătate Publică Suceava pe care se pot face solicitări de echipă mobilă pentru persoane netransportabile: telefonic pe cele 5 numere de telefon fix ale DSP Suceava, prin call center sau pe numeroasele adrese de email ale institutiei – care se gasesc pe pagina oficiala a institutiei www.dspsv.ro. Nu apare nicăieri o solicitare pe acest nume, dar fiind de bună-credinţa, s-a luat legătura astăzi, telefonic cu doamna Furtună, pentru a preciza adresa exactă, iar mâine, 26.10.2021, o echipa mobila se va deplasa la domiciliu pentru vaccinarea tatălui petentei”, a mai transmis DSP Suceava.

Gabriela Băncilă a arătat că cei care doresc să solicite echipa mobilă de vaccinare o pot face prin e-mail sau la numele de telefon publicate pe site-ul instituţiei.

Vă recomandăm şi:

Un tânăr din Botoşani a urinat într-o sticlă în timpul examenului pentru Scoala de Jandarmi, cu acordul supraveghetorilor

Pe munte în pantaloni scurţi şi adidaşi. Trei turişti au fost recuperaţi de jandarmi şi salvamontişti