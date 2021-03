Motivul pentru care un şofer care a trecut pe roşu a fost iertat de poliţişti şi a fost escortat la destinaţie

Preşedintele executiv al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România DECUS, Bogdan Bănică, a transmis că în seara zilei de marţi, 9 martie, un şofer din Capitală a fost observat de un echipaj de Poliţie în timp ce trecea cu maşina pe culoarea roşie a semaforului.

Şoferul a fost oprit în trafic de agenţii de poliţie Florin Roşca şi Alin Anghel din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti, care executau serviciul pe raza sectorului 1 al capitalei, patrulând în zona Siseşti.

Conducătorul auto le-a explicat poliţiştilor că nu a respectat culoarea semaforului pentru că soţia sa, aflată pe scaunul din dreapta, a intrat în travaliu şi se grăbeşte să ajungă la spital, pentru că poate să nască din clipă în clipă.

Fără să mai stea pe gânduri, poliţiştii au pornit sistemele acustice şi luminoase ale autospecialei şi l-au escortat pe şofer la Spitalul Regina Maria de pe strada Dobrogeanu Gherea.

„Am făcut acest gest instinctiv, imediat după ce am constat că cele spuse de conducătorul auto se confirmă. Considerăm doar că nu a fost un gest de eroism, ci pur şi simplu am empatizat şi am reuşit să îl ajutăm să ajungă în timp util la spital”, au declarat cei doi poliţişti, potrivit sursei citate.

