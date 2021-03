Ecologistul Daniel Bodnar, grav rănit într-un accident rutier, a revenit în ţară: „Este un miracol medical“ VIDEO

Activistul de mediu Daniel Bodnar a revenit în ţară, după ce a suferit mai multe intervenţii chirurgicale la o clinică în Germania.

Tânărul este optimist. Într-un live pe care l-a făcut pe contul său de Facebook a spus că imediat după accidentul suferit la Suceviţa, în judeţul Suceava, medicii i-au spus că nu va mai putea merge, că va rămâne imobilizat într-un scaun rulant.

„La început am primit un diagnostic dur, că voi fi paralizat de la jumătate în jos, dar nu am crezut asta. Am spus că medicii pot să spună orice, până la urmă Dumnezeu are ultimul cuvânt. Astăzi picioarele mele au simţ până în vârful degetelor. Pot să le mişc puţin stânga-dreapta. Cred că în scurt timp voi reveni pe picioarele mele. Mă lupt din toate puterile pe care le am”, a arătat tânărul.

Daniel Bodnar a explicat că a suferit o intervenţie chirurgicală la Iaşi, pe 20 ianuarie. După 8 zile avea dureri foarte mari la coloană.

„Am fost operat în data de 20 ianuarie la Iaşi. După opt zile aveam dureri foarte mari la coloană, piciorul arăta foarte rău şi am ales în ultime secundă un transfer în străinătate, în Germania. Acolo, după ce mi s-a efectuat un RMN şi văzând durerile pe care le am la coloană au decis că trebuie să îmi facă încă o operaţie pentru că apăsau două vertebre pe măduvă şi riscam să îmi producă o pareză. Au fost dureri groaznice”, a mai spus tânărul.

După două luni şi jumătate de suferinţă, Daniel a revenit acasă, la Rădăuţi, alături de familia sa. Urmează o perioadă grea de recuperare pe care ecologistul este hotărât să o parcurgă fără ezitare.

„Au trecut două luni şi jumătate de la accidentul din Suceviţa, un accident groaznic. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru susţinerea de care aţi dat dovadă, pentru faptul că aţi fost alături de mine când mi-a fost cel mai greu. În momentele grele realizezi ce înseamnă să ai în spate o comunitate de oameni atât de frumoasă. Oameni care m-au susţinut şi la bine, dar m-au susţinut şi când mi-a fost greu”, a spus Daniel Bodnar în live-ul de pe Facebook.

Ecologistul a dat asigurări că va reveni alături de prietenii săi pentru a lupta împotriva mafiei lemnului din Bucovina.

Daniel a fost rănit grav în urma unui accident de circulaţie produs în noaptea de 18 spre 19 ianuarie. El era pasager în maşina condusă de prietenul său Dani Ghinghiloschi. Tânărul a pierdut controlul volanului şi s-a izbit într-un podeţ, după care a ricoşat într-o poartă şi s-a oprit într-un şanţ. În urma accidentului, şoferul a scăpat cu răni uşoare, dar Daniel a suferit răni grave la coloană. A fost transportat la Spitalul Suceava, după care a fost transferat la Iaşi, de unde a fost dus cu un avion privat la o clinică din Germania.

Sute de persoane au donat bani pentru a-l ajuta pe Daniel să aibă acces la servicii medicale de top. Tânărul este urmărit pe contul său de Facebook de peste 200.000 de persoane.

Vă recomandăm să citiţi şi: