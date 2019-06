Cine este italianca înjunghiată de sora concubinului ei român. Lama cuţitului i-a rămas înfiptă în spate

Laura Deborah are 25 de ani şi locuieşte în Italia. Este însărcinată şi mai are doi copii, unul de un an şi jumătate şi celălalt de trei ani. Femeia a venit cu tot cu copiii ei în România, ca să-şi viziteze concubinul. Este vorba despre Marcel Ştefan Pleşca din comuna Frătăuţii Noi, judeţul Suceava.

Miercuri după-amiază, Laura a rămas acasă cu cei mici şi cu sora iubitului ei, care se afla în strare avansată de ebrietate. Pe fondul unui conflict spontan, acesta din urmă a pus mâna pe un cuţit şi a înjunghiat-o de mai multe ori pe italiancă. La scena de groază au asistat şi cei doi copii ai victimei.

O vecină care a auzit scandalul a sunat la 112. Primii care au ajuns la locul faptei au fost poliţiştii. Oamenii legii au găsit-o pe victimă cu lama unui cuţit înfiptă în zona cervicală, plină de sânge, în stare de şoc, ţinându-şi cei doi copilaşi în braţe. Agresoarea se ascundea într-o livadă, ea fiind reţinută de poliţişti.

Echipajul de la Ambulanţă a decis să nu transporte victima au autosanitara la Spitalul din Rădăuţi. Femeia era în stare gravă, motiv pentru care medicii au solicitat un elicopter de la SMURD pentru a o transporta la un spital din Iaşi.

