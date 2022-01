Bunică de 92 de ani, înspăimântată de facturile la gaz. Îşi dă toată pensia pe încălzire şi pe medicamente

Scriitoarea Ioana Laura Florescu, pensionată pe caz de boală, şi bunica acesteia, în vârstă de 92 de ani, şi-au racordat anul trecut locuinţa la gaz. Ele au încheiat un contract cu singura firmă furnizoare din Câmpulung Moldovenesc. Practic, nu au avut de ales. Anterior locuinţa era încălzită cu lemne.

Laura a luat decizia de a renunţa la sistemul de încălzire cu lemne pentru că starea de sănătate nu îi mai permite să stea în frig şi nici să crape sau să care lemne în casă.

Înainte de a face acest pas s-a consultat cu vecinii ale căror locuinţe erau deja racordate şi a aflat de la aceştia că factura la gaz nu depăşea 250 de lei/lună.

Numai că între timp lucrurile s-au schimbat în contextul liberalizării preţurilor la gaz şi electricitate. În consecinţă, cele două femei au aflat că trebuie să plătească aproximativ 900 de lei gazul pentru decembrie 2021. Valoarea facturii este jumătate din pensia bătrânei, iar ceilalţi bani se duc pe medicamente, după spusele nepoatei.

FOTO: Facebook/Ioana Laura Florescu

„Factura a venit 1.600 de lei, dar a fost compensată şi avem de plătit 900 de lei. Încălzim trei camere, care nu sunt izolate. Noi stăm la 19 sau 20 de grade. O singură dată am dat 21 de grade, când am avut minus 18 grade afară. Bunica tot timpul se gândeşte să facem economie. Ok, am făcut economie, am stat în frig şi ne-a venit factura de 900 de lei. Bunica mea are 1.800 de lei pensie. Este exact jumătate de pensia ei. Eu am pensie de handicap de 800 de lei. Factura este foarte mare în comparaţie cu posibilităţile noastre financiare şi din câte ne-au spus lucrurile n-au cum să se schimbe. Am semnat un contract cu 800 de lei /MWh”, a declarat scriitoarea pentru „Adevărul“.