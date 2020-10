Biserica unde politica şi-a băgat coada. Dascăl ortodox, interzis în strană pentru că a susţinut în alegeri un penticostal

Constantin Şchiopu, dascălul bisericii ortodoxe din satul Prelipca, a primit interdicţie să mai cânte în lăcaşul de cult pentru că a susţinut la alegerile un candidat penticostal care, în final, a câştigat bătălia electorală.

Este vorba despre Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic (26 ani), cel mai tânăr primar din Suceava, care a candidat din partea Partidului Alternativa Dreaptă. Penticostalul din Salcea i-a întrerupt domnia de 4 mandate a primarului PNL Ilie Lungu.

Cumetria politică şi religioasă

Satul Prelipca este situat la o distanţă de 15 km de municipiul Suceava şi este afiliat oraşului Salcea, în componenţa căruia intră satele Plopeni, Salcea şi Văratic.

Prelipca este locul natal al fraţilor-primari Lungu: Ion Lungu tocmai ce-a câştigat cel de-al cincilea mandat de primar al reşedinţei de judeţ din Suceava, iar fratele său, Ilie Lungu, a fost primar timp de patru mandate la Salcea.

Înfrângerea suferită de Ilie a fost cu atât mai grea cu cât noul primar de la Salcea, Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic de la Alternativa Dreaptă, a obţinut mai multe voturi decât cei 7 contracandidaţi ai săi la un loc. Tânărul din Plopeni are doar 26 de ani, nu a mai făcut nici politică şi nici administraţie publică până acum.

Unul dintre susţinătorii primarului Ezekiel este Constantin Şchiopu, vechi angajat la CFR, dascălul bisericii ortodoxe din satul Prelipca. Şchiopu a fost convins de Ezekiel să se înscrie în partid şi să facă parte din echipa sa de consilieri locali. „Trei zile a insistat Ezekiel să fac parte din echipa sa şi în acele din urmă am acceptat. La noi în sat a fost multă teamă. Când mergeam la oameni acasă, mă ascultau puţin şi-mi spuneau apoi să plec repede ca să nu ne vadă primarul Ilie Lungu“, spune dascălul.

Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic din Salcea, cel mai tânăr primar din Suceava, şi echipa sa de consilieri - alături de dascălul Constantin Şchiopu Sursa Facebook

„M-au acuzat că promovez sectarii“

Şchiopu a apărut în urmă cu trei săptămâni într-un live pe Facebook alături de Ezekiel Belţic, în care şi-a arătat susţinerea faţă de aceasta. La câteva zile după, preotul l-ar fi convocat la o întâlnire ca să dea socoteală. Numai că dascălul a refuzat să participe. El a povestit că a fost acuzat că-i de partea „sectarilor“ şi nu a ortodocşilor. „Eu l-am susţinut pe omul Ezekiel, nu pe penticostatul Ezekiel. Niciodată nu am să părăsesc credinţa ortodoxă. Sunt un bun creştin“, a spus acesta.

După alegeri, dascălul Constantin Şchiopu a primit un telefon de la preotul paroh Dimitrie Mihoc, care l-ar fi informat că nu mai are voie să cânte în strană. „Am avut o discuţie telefonică în care mi-a spus că pot să stau într-un colţ în biserică sau în afara bisericii. Mi-a spus că nu am ce să caut în strană pentru că familia Lungu a spus că nu mai vine la biserică dacă eu voi mai fi la strană. L-am întrebat pe preot dacă este normal ce face şi mi-a spus că-i între ciocan şi nicovală, pentru că este cumătru cu Costică Lungu (fratele geamăn al primarului Lungu din Suceava – n.red.)“, povesteşte omul.

Preotul paroh ortodox Dimitrie Mihoc din Prelipca Foto Oana Şlemco

Şchiopu susţine că decizia preotului este profund nedreaptă pentru că de-a lungul timpului el a fost dedicat bisericii şi a făcut mult voluntariat pentru parohie. „M-a durut acestă decizie pentru că eu am pus mult suflet la biserică, eu am făcut voluntariat, n-am fost remunerat, nu am făcut-o pentru bani, dacă un om voia să-mi dea ceva, nu refuzam, dar eu n-am cerut nimic. Am venit şi de Paşti, şi de Crăciun. Când a venit părintele în sat, eu l-am ajutat, am pregătit şi agapele frăţeşti şi am făcut tot ce am putut să fac“, a adăugat bărbatul.

Constantin Şchiopu afirmă cu tărie că ceea ce i se întâmplă nu este altceva decât o răzbunare politică, mai ales că el n-a „jignit biserica, oamenii, pe nimeni“. Dascălul consideră că are de suferit pentru că s-a „băgat în politică“. El spune că mai sunt şi alţi oameni în echipa bisericii care l-au susţinut pe Ilie Lungu, care au fost consilieri locali din partea PNL, dar care n-au fost pedepsiţi.

Dascălul era extrem de afectat şi din alt motiv. Tocmai a murit mama celui mai bun prieten al său şi el nu-i va cânta la priveghi, deşi familia îndoliată îşi dorea enorm acest lucru.

Ce zice popa

La slujba de duminică, 4 octombrie, dascălul Constantin Şchiopu a venit la biserică împreună cu oamenii care i-au fost alături în timpul campaniei electorale. Nu a mai stat la strană, pentru că nu a avut voie, dar nici nu a făcut scandal. A stat în partea din spate a curţii bisericeşti şi a asistat la slujbă.

La ceremonia religioasă au participat credincioşi de toate vârstele. Toţi ştiau rânduiala bisericească. Au ascultat predica în care preotul îi îndemna să ierte şi să lase pacea să le cuprindă viaţa. „Să fie pace şi linişte în biserica noastră. Eu sunt părinte pentru toţi credincioşii acestei parohii. Să lăsăm deoparte toate orgoliile“, a spus preotul la slujbă.

Preotul paroh ortodox Dimitrie Mihoc la slujba de duminică, la biserica din Prelipca Foto Oana Şlemco

Slujba s-a încheiat după ce un bătrânel a strâns într-o sită de bucătărie donaţii de la credincioşi. Fiecare a dat cât a putut şi cât a avut, unii au pus câte un leu, alţii - câte 10 lei.

Parohul de la Prelipca: „Este o problemă internă“

Reporterul „Adevărul” a încercat să obţină un punct de vedere şi de la parohul Dimitrie Mihoc, însă aceasta a refuzat să comenteze situaţia spunând că tot ce s-a întâmplat este „o problemă internă“.

Pe de altă parte, fostul primar Ilie Lungu a declarat că şi-a recunoscut înfrângerea şi că nu a făcut presiuni pentru înlocuirea dascălului. „Eu nu m-am amestecat în niciun fel. De la mine nu este niciun fel de presiune. Eu mi-am recunoscut înfrângerea. Nu mi se pare corect să târâm biserica în scandal. Locul bisericii nu este în politică. Eu nici n-am fost la biserică duminică. Ştiu că dumneavoastră aţi fost“, a spus Ilie Lungu reporterului „Adevărul“.

