Asistenta medicală de la Morga din Suceava acuzată că lua şpagă nu mai are voie să profeseze: „Sunt şocată“

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a transmis un comunicat de presă prin care informează că a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, faţă de un autopsier de la morga Spitalului Judeţean Suceava. Este vorba despre asistenta Mariana Ficiuc, cercetată pentru săvârşirea a 37 de fapte de luare de mită şi comiterea infracţiunii de furt.

În perioada controlului judiciar, asistenta nu mai poate să practice profesia în exercitarea căreia a săvârşit faptele, n-are voie să părăsească ţara decât cu acordul procurorilor şi nu are voie să ia legătura cu martorii din dosar.

„Din probatoriul administrat până în acest moment al urmăririi penale a rezultat că inculpata, în calitate de autopsier în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava, în perioada februarie - aprilie 2020, a pretins şi/sau primit de la un număr de 37 aparţinători ai persoanelor decedate, sume de bani cuprinse între 20 şi 350 lei sau alte bunuri, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu legate de manipularea, pregătirea, îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea, cosmetizarea, pulverizarea de produse biocide (formolizarea) trupurilor persoanelor decedate, efectuarea procedurii de identificare şi predarea către aceştia. De asemenea, la data de 04.04.2020, inculpata şi-a însuşit suma de 600 lei dintre bunurile unei persoane decedate, bunuri pe care aceasta ar fi trebuit să le predea persoanei împuternicite de familie să le ridice”, se arată în comunicatul transmis de procurori.

Contactată telefonic, Mariana Ficiuc a declarat pentru „Adevărul”: „Sunt puţin şocată de ce mi se întâmplă. Am servit pe toată lumea cât am putut. N-am pretins nimic de la nimeni. Niciodată n-am condiţionat pe nimeni, chiar dacă am stat peste program. Oamenii se mirau de ce ieşea din mâna mea. Am pus suflet în această meserie. În viaţa mea n-am pus mâna pe nimic”

