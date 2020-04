VIDEO Bogdan Despescu, secretar de stat: MAI a acordat o atenţie deosebită zonelor Ţăndărei şi Suceava, au fost trimise forţe de ordine de la Bucureşti

"Activităţile structurilor MAI au continuat având ca scop principal protejarea populaţiei şi prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus, prin impunerea restricţiilor de mişcare şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică. Suntem concentraţi pentru toate activităţile la nivel naţional, însă o atenţie deosebită am acordat zonelor Suceava şi Ţăndărei, acolo am direcţionat şi forţe de la Bucureşti pentru a sprijini colegii din teritoriu. Am dispus şefilor Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră să direcţioneze echipajele suplimentare în toate zonele în care se prezintă potenţial risc la adresa ordinii şi siguranţei publice", a declarat Despescu, la sediul MAI.

El a precizat că în perioada sărbătorilor pascale se menţine operaţională linia a doua de control la frontieră.

"Astfel, toţi cetăţenii care vin în România sunt verificaţi în această linie de triaj şi vor fi introduşi în carantină sau în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile", a adăugat Bogdan Despescu.