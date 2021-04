Modernizarea drumurilor, în grafic. Marian Pavel: Se vor respecta termenele de execuţie

"Fiindcă mi-am propus să vă ţin la curent cu situaţia din teren, am fost şi în această dimineaţă să verific lucrările demarate. Am mers pe Dj 201, între Crăsanii de jos - Orezu şi pe Dj 101 Dridu - Jilavele, unde am stat de vorbă cu constructorii, iar aceştia m-au asigurat de respectarea termenelor de execuţie", a anunţat ieri pe pagina sa de socializare Marian Pavel.

Contractele de execuţie de lucrări la DJ 201, tronsonul Cosereni-Axintele-Orezu (km 0+000-km 35+400) şi tronsonul Buiesti-Ciulniţa-Cosâmbesti-Marculesti (km 57+000- km 72+620; km 74+852- km 84+000) au fost semnatepe 4 martie de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

"Modernizarea Drumului Judeţean 201 este unul dintre proiectele importante de infrastructura rutieră ale judeţului Ialomita, proiect pe care îl implementează #ConsiliulJudeţeanIalomita prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Mă bucur să vă dau aceasta veste după atâta timp de aşteptare şi am convingerea că terminarea lucrărilor se va face înainte de termen", a anunţat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa, la ]nceputul lunii martie.

DJ 201 Coşereni-Borăneşti-Bărcăneşti-Condeeşti-Axintele-Orezu-Piersica- Borduşelu-Marsilieni-Albeşti-Bueşti-Ivăneşti-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbeşti- Gimbăşani- Mărculeşti-Sudiţi- Ţăndărei are o lungime de 98 de km, fiind cel mai lung drum judeţean din judeţul Ialomiţa care traversează aproximativ 2/3 din lungimea acestuia de la vest la est făcând legătura între nouăsprezece dintre localităţile din sudul teritoriului administrativ.

Conform Consiliului Judeţean Ialomiţa, drumul judeţean necesită lucrări de intervenţii atât din cauza degradărilor la partea carosabilă, a deficienţelor privind sistemul de colectare şi evacuare a apelor pluviale cât şi din cauza lipsei elementelor de siguranţă a circulaţiei. Din întreaga lungime a drumului se vor moderniza în perioada imediat următoare, graţie finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 60,168 km.

"După parcurgerea tuturor etapelor de proiectare a lucrărilor, s-a desfăşurat achiziţia publică de lucrări, care, din cauza specificului lucrării, complexităţii generate de împărţirea pe patru loturi şi a numărului de ofertanţi, a durat aproape un an, anunţul de participare fiind publicat în luna martie 2020", au precizat reprezentanţii CJ Ialomiţa.

