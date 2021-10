Cum se face vizitarea pacienţilor cu COVID-19 la Slobozia: Va fi pregătit cu privire la ce urmează să vadă

Conform unităţii medicale, o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată. Accesul se va face numai după efectuarea triajului epidemiologie si completarea Declaraţiei pe propria răspundere potrivit căreia vizitatorul nu va avea nici o pretenţie în cazul în care în decurs de 14 zile de la efectuarea vizitei acesta ar putea prezenta semne şi simptome sau confirmarea de laborator a infecţiei cu SARS- CoV-2.

Timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute, iar vizitatorul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul. De asemenea, conform legii, vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun. Totodată, nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19.

Se vor respecta următoarele:

Vizita pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) care prezintă simptome severe de boală de către un membru al familiei/ reprezentant legal se va face numai cu acordul medicului curant; vizita este permisa de luni până vineri, in intervalul orar 14.00 – 16.00.

Membrul familiei / reprezentantul legal care doreşte vizitarea pacientului infectat cu noul coronavirus (formă severă) solicită în scris acest lucru, printr-o cerere pe care fie o depune la secretariatul spitalului, fie o trimite folosind alte aplicaţii de comunicare: email –spitalslobozia@gmail.com , fax – 0243/234657. Secretariatul spitalului va trimite cererea spre aprobare medicului curant al pacientului infectat cu noul coronavirus (formă severă); după aprobarea cererii, medicul curant va informa medicul coordonator al Compartimentului COVID în legătura cu vizita ce urmează a se efectua.

Medicul curant va informa vizitatorul cu privire la starea clinică a pacientului si condiţiile; vizitatorul va fi pregătit cu privire la ce urmează să vadă când ajunge în secţie si la ce să se aştepte atunci când va vedea pacientul.

Persoanele care prezintă simptome de COVID-19 nu pot să efectueze vizite în unitatea sanitară, acest lucru fiind esenţial pentru prevenirea şi controlul infecţiilor. Vizitatorii vor fi informaţi să aducă cât mai puţine bunuri personale cu ei pentru a facilita îmbrăcarea echipamentului de protecţie si accesul în zona de risc. Nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19.

Vizita durează maximum 15 minute

Durata vizitei va fi de maximum 15 minute iar pe toata durata vizitei se vor respecta normele de protecţie personală atât pentru pacient cât si pentru vizitator (vizitatorul să nu atingă aparatura, să nu îşi scoată masca, etc.)

Accesul in unitatea sanitară se va face pe la poarta principală; se va anunţa Compartimenul COVID (int. 217) , iar infirmiera/ingrijitoarea va cobori şi va prelua persoana respectivă pe care o va însoţi până la etajul IV; se va avea în vedere traseul cel mai scurt (accesul in spital pe la parter, lift, etajul IV). Intrarea in Compartimentul COVID se va face prin uşa principală acces, spaţiul de echipare.