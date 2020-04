Bomba care stă să explodeze la Ţăndărei. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă propune carantinarea oraşului cu 4 decese din cauza COVID-19

Pe străzile din oraş a fost suplimentat numărul forţelor de ordine, iar prefectul judeţului Ialomiţa, Toniţa Manea, a trimis joi, 2 aprilie, către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă o propunere privind carantinarea la Ţăndărei. „Vorbim despre 4 decese provocate de noul coronavirus. Se vor lua măsuri suplimentare pentru că este o localitate cu flux continuu de persoane care vin din străinătate. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit astăzi la prânz a transmis la nivel central propunerea privind carantinarea”, a explicat pentru Adevărul prefectul judeţului Ialomiţa, Toniţa Manea, care a precizat că de conştiinţa fiecăruia în parte depinde respectarea măsurilor impuse de autorităţi.

Nicolae Toma, primarul din Ţăndărei a declarat că în prezent oamenii au înţeles că trebuie să se autoizoleze la domiciliu, având în vedere că trei persoane au fost transferate în centrul de carantină, unde se şi plăteşte cazarea şi masa. „Au fost câteva probleme, dar am reuşit să le remediem. Situaţia este sub control. Oamenii s-au speriat când şi-au dat seama că, dacă nu respectă izolarea la domiciliul, vor fi duşi în carantină. Care e pe bani. Poliţia patrulează regulat pe străzi, iar de 3 ori pe zi cei aflaţi în izolare sunt verificaţi de forţele de ordine. Noi le-am transmis notificări, asistenţii comunitari i-au informat despre procedurile pe care trebuie să le respecte. Noi, ca autoritate locală am luat toate măsurile”, a explicat primarul din Ţăndărei. În prezent, la Ţăndărei, 323 de persoane se află în izolare la domiciliu. Toţi s-au întors acasă din Italia, Spania, Anglia, Germania, speriaţi de pandemia de COVID-19. În judeţul Ialomiţa sunt în prezent confirmate 37 de îmbolnăviri cu noul coronavirus.